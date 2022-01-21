«Враги России»: В Госдуме осудили приверженцев перезахоронения Ленина
В России всегда будут желающие стереть память о личности и делах Ленина, заявил Анатолий Вассерман.
Попытки перезахоронить тело Владимира Ленина исходят от людей, которые враждебно настроены против России и ее народа, вождь захоронен в строгом соответствии с православными традициями, заявил депутат Госдумы Анатолий Вассерман в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Член федерального политкомитета партии «Яблоко» Сергей Митрохин 21 января заявил, что тело революционера, вождя пролетариата Владимира Ленина следует убрать из мавзолея на Красной площади, так как государственный деятель является «символом узурпации власти». По его словам, Ленин не достоин лежать на «самом почетном месте страны».
«Попытки перезахоронить тело Ульянова исходят от людей, враждебно относящихся к нашей стране и к нашему народу. Это весьма характерно, в частности, для партии «Яблоко», в том числе и для Митрохина. Исходя из этого, прислушиваться к таким требованиям, значит вредить себе и стране. И личность, и дела Владимира Ульянова настолько громадны, что неизбежно вызывают неоднозначное отношение. Желающие стереть память об этой личности и об этих делах были всегда и будут. Если не всегда, то в достаточно долгом будущем. Но число тех, кто считает эту личность и эти дела в целом положительными, намного выше числа тех, кто желает стереть эту память. Весь мировой опыт показывает, что обращать внимание на пожелание явного меньшинства полезно, но следовать этим желаниям вредно. Проявлять неуважение к громадному большинству – это значит и себя не уважать», - сказал Вассерман.
По его словам, церковь не видит ничего предосудительного в формате захоронения Ленина. Депутат почеркнул, что те, кто считают иначе, абсолютно не знакомы с действующими православными традициями.
«Тело Владимира Ленина захоронено. Оно захоронено еще в январе 1924 года в строгом соответствии с существующими в православии традициями. Тело размещено ниже уровня земли и окружено разными сооружениями таким образом, что пройти поверх тела невозможно. То есть, с точки зрения православия, никаких претензий к формату захоронения нет. Для сравнения, великий хирург Николай Пирогов также захоронен в своем имении в забальзамированном виде, в стеклянном гробу. Над его телом сооружена небольшая часовня. Она построена таким образом, что можно подойти к телу и посмотреть на покойного. В военное время гроб был поврежден и пришлось повторно бальзамировать тело, при этом использовали ту же технологию, по которой бальзамировано тело Владимира Ульянова», - резюмировал Вассерман.
Владимир Ленин умер 21 января 1924 года в усадьбе Горки на 54-м году жизни. Перезахоронение тела Ленина постоянно обсуждают политики и общественные деятели. В частности, в начале января вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил перенести некрополь у Кремлевской стены с могилами деятелей эпохи СССР, а также убрать тело Ленина из мавзолея.
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