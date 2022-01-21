«Враги России»: В Госдуме осудили приверженцев перезахоронения Ленина

Член федерального политкомитета партии «Яблоко» Сергей Митрохин 21 января заявил, что тело революционера, вождя пролетариата Владимира Ленина следует убрать из мавзолея на Красной площади, так как государственный деятель является «символом узурпации власти». По его словам, Ленин не достоин лежать на «самом почетном месте страны».

«Попытки перезахоронить тело Ульянова исходят от людей, враждебно относящихся к нашей стране и к нашему народу. Это весьма характерно, в частности, для партии «Яблоко», в том числе и для Митрохина. Исходя из этого, прислушиваться к таким требованиям, значит вредить себе и стране. И личность, и дела Владимира Ульянова настолько громадны, что неизбежно вызывают неоднозначное отношение. Желающие стереть память об этой личности и об этих делах были всегда и будут. Если не всегда, то в достаточно долгом будущем. Но число тех, кто считает эту личность и эти дела в целом положительными, намного выше числа тех, кто желает стереть эту память. Весь мировой опыт показывает, что обращать внимание на пожелание явного меньшинства полезно, но следовать этим желаниям вредно. Проявлять неуважение к громадному большинству – это значит и себя не уважать», - сказал Вассерман.

По его словам, церковь не видит ничего предосудительного в формате захоронения Ленина. Депутат почеркнул, что те, кто считают иначе, абсолютно не знакомы с действующими православными традициями.