Сванидзе выступил за снос памятников Ленину в России
Памятники революционеру, народному вождю Владимиру Ленину, установленные в России, рано или поздно снесут. Об этом заявил историк, журналист, член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека, профессор Николай Сванидзе в беседе с Ura.ru.
При этом историк выступил за снос памятников Ленину.
«Потому что вся страна в его статуях. А я думаю, придет мальчик с мамой. Скажет: "Мама, кто этот дядя?". И что мама ему ответит? Каковы заслуги этого дяди? Его останки лежат в Мавзолее. Я бы не ответил. Что он сделал? Развалил страну? Погубил огромное количество людей. Конечно, будут сносить эти памятники, но когда — это уже другой вопрос», — считает Сванидзе.
Историк и журналист отметил, что власти страны пока не решаются избавиться от памятников вождю пролетариата. Сванидзе предположил, что руководители страны не хотят беспокоить граждан, которые считают Ленина важной фигурой и привыкли к его статуям. По мнению историка, вопрос со сносом памятников революционеру «сейчас нерешаем», и власти не пойдут на этот шаг.
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