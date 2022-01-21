Депутат Митрохин предложил захоронить «узурпатора» Ленина рядом с родственниками

Парламентарий считает, что Ленина «давно пора» захоронить.

«Желательно не у Кремля, а там, где его родственники похоронены. Человек сделал много зла для нашей родины. Из-за него мы и сейчас являемся отсталой страной, он же является символом узурпации власти», — подчеркнул Митрохин.

По словам депутата, Ленин «за немецкие деньги осуществлял государственный переворот», захватил власть и «разогнал учредительное собрание, которое должно было сформулировать волю народа, как нам строить государство». Митрохин заключил, что вождь не достоин лежать на «самом почетном месте страны», пишет Ura.ru.

Между тем в партии «Коммунисты России» расценили предложения Митрохина как публичные призывы к гражданской войне, сообщает RT. Первый заместитель председателя ЦК партии Ярослав Сидоров подчеркнул, что «Коммунисты России» решительно выступают против подобных инициатив.

