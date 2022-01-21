Депутат Митрохин предложил захоронить «узурпатора» Ленина рядом с родственниками

Тело революционера, вождя пролетариата Владимира Ленина следует убрать из мавзолея на Красной площади, так как государственный деятель является «символом узурпации власти». Об этом заявил депутат Мосгордумы, член федерального политкомитета партии «Яблоко» Сергей Митрохин в беседе с РИА Новости.

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Парламентарий считает, что Ленина «давно пора» захоронить.

«Желательно не у Кремля, а там, где его родственники похоронены. Человек сделал много зла для нашей родины. Из-за него мы и сейчас являемся отсталой страной, он же является символом узурпации власти», — подчеркнул Митрохин.

По словам депутата, Ленин «за немецкие деньги осуществлял государственный переворот», захватил власть и «разогнал учредительное собрание, которое должно было сформулировать волю народа, как нам строить государство». Митрохин заключил, что вождь не достоин лежать на «самом почетном месте страны», пишет Ura.ru.

Между тем в партии «Коммунисты России» расценили предложения Митрохина как публичные призывы к гражданской войне, сообщает RT. Первый заместитель председателя ЦК партии Ярослав Сидоров подчеркнул, что «Коммунисты России» решительно выступают против подобных инициатив.

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ФОТО: РИА Новости/Илья Питалев
ТЕГИ:Владимир ЛенинСергей Митрохин
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