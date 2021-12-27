Песков: Планов вынести тело Ленина из мавзолея нет
Вопрос о выносе тела Владимира Ленина из мавзолея на Красной площади не стоит на повестке дня, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Этого вопроса нет на повестке дня, сейчас другая повестка дня, которая изобилует другими вопросами и проблемами», — рассказал представитель Кремля в беседе с ТАСС.
Однако Песков допустил, что в перспективе решение о выносе тела советского вождя может быть приурочено к 100-летию со дня его смерти, пишет Газета.ру.
После смерти Ленина в 1924 году его тело забальзамировали для прощания, позже было принято решение о долговременном сохранении тела советского лидера. В 1930 году завершилось строительство существующего мавзолея. Памятник-усыпальница включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО как пример советской монументальной архитектуры, отмечает телеканал «360».
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