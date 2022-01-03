«Коммунисты России» хотят добиться неприкосновенности захоронений у Кремля
Партия «Коммунисты России» направит в Госдуму обращение для принятия закона «О неприкосновенности исторических захоронений на Красной площади». Об этом заявил секретарь ЦК партии, депутат Алтайского краевого Заксобрания Сергей Малинкович.
Ранее вице-спикер Госдумы Борис Чернышов в интервью РИА Новости предложил перенести некрополь у Кремлевской стены с могилами деятелей эпохи СССР, а также убрать тело Владимира Ленина из мавзолея.
В ответ Малинкович заявил агентству, что закон необходим, чтобы «такие предложения, как у Чернышова, больше не звучали». Глава партии отметил, что направит обращение после новогодних праздников.
Он также назвал предложение «кощунственным». Ранее председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волокамский Иларион (Алфеев) выразил надежду, что рано или поздно тело Владимира Ленина вынесут из Мавзолея и похоронят.
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