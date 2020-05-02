Врачи разошлись во мнении о начале пандемии коронавируса в России
Врач–инфекционист, профессор Николай Малышев в беседе с НСН поддержал позицию Роспотребнадзора о распространении коронавируса в России в начале года.
Глава Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека опровергла мнение, что некоторые граждане России могли переболеть новым коронавирусом ещё в январе-феврале. Как заявила Анна Попова для фильма на телеканале «Россия-1», до марта COVID-19 в нашей стране вообще не было.
По словам Главного санитарного врача России уже абсолютно точно доказано, что именно этого типа коронавируса у нас в стране до начала календарной весны не было. Это, в частности, подтверждается тем, что иммунитет у россиян к COVID-19 выработан у очень маленькой доли населения.
Николай, врач-онколог одной из столичных поликлиник, на условиях анонимности рассказал НСН, о своей работе и исследованиях, которые проходят врачи из-за COVID-19. Он не согласился с выводами главы Роспотребнадзора о том, что заболевания не было в России до весны, и рассказал о личном опыте инфицирования и своих знакомых.
«Только что пришел результат: у меня есть антитела. Это доказательство того, что я уже переболел. Думаю, было это ещё в феврале, когда я ездил в Болгарию, на горнолыжный курорт. Там очень много итальянцев! Когда летел в самолёте обратно, 5-6 человек активно кашляли, и один из них сидел рядом со мной. Ровно через 48 часов у меня была температура за 40 в ночь и куча «наиприятнейших» ощущений. Причём в том месяце заболел не только я: одна их моих пациенток «получила» вирус в очереди на выставку Сальвадора Дали 21 февраля», - рассказал онколог.
Врач–инфекционист, профессор Николай Малышев в беседе с НСН подтвердил данные главы Роспотребнадзора Анны Малышевой об отсутствии COVID-инфицированных в России в первом квартале 2020 года.
«Анна Юрьевна у нас молодец. Все правильно. Вы же знаете, сейчас довольно широко проходит обследование. Получены новые данные – вот и видно: процент зараженных, переболевших, выздоровевших. Не так долго мы имеем дело с вирусом, поэтому и результаты исследований показывают, что небольшое количество населения имеет к нему антитела», - пояснил эксперт.
Руководитель отдела интерферонов и лаборатории интерфероногенеза в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, академик РАН Феликс Ершов в эфире НСН заявил, что нет одинакового времени плато по заболеваемости коронавирусом для всей России.
«Коронавирус – типичная острая респираторная инфекция. Не страшнее гриппа. Мы не заметили, как грипп в этом году прошел. А он начался в январе, закончился в феврале, собрав свой урожай – около полумиллиона жизней в мире, думаю, он унес. На коронавирус более острая реакция. Думаю, в июне коронавирус в России уже закончится. К лету «корона» уйдет», - заявил академик.
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