Врачи разошлись во мнении о начале пандемии коронавируса в России

Глава Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека опровергла мнение, что некоторые граждане России могли переболеть новым коронавирусом ещё в январе-феврале. Как заявила Анна Попова для фильма на телеканале «Россия-1», до марта COVID-19 в нашей стране вообще не было.

По словам Главного санитарного врача России уже абсолютно точно доказано, что именно этого типа коронавируса у нас в стране до начала календарной весны не было. Это, в частности, подтверждается тем, что иммунитет у россиян к COVID-19 выработан у очень маленькой доли населения.

Николай, врач-онколог одной из столичных поликлиник, на условиях анонимности рассказал НСН, о своей работе и исследованиях, которые проходят врачи из-за COVID-19. Он не согласился с выводами главы Роспотребнадзора о том, что заболевания не было в России до весны, и рассказал о личном опыте инфицирования и своих знакомых.

«Только что пришел результат: у меня есть антитела. Это доказательство того, что я уже переболел. Думаю, было это ещё в феврале, когда я ездил в Болгарию, на горнолыжный курорт. Там очень много итальянцев! Когда летел в самолёте обратно, 5-6 человек активно кашляли, и один из них сидел рядом со мной. Ровно через 48 часов у меня была температура за 40 в ночь и куча «наиприятнейших» ощущений. Причём в том месяце заболел не только я: одна их моих пациенток «получила» вирус в очереди на выставку Сальвадора Дали 21 февраля», - рассказал онколог.