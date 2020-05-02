Минздрав: ситуация с коронавирусом в РФ пока не стабилизировалась

Министерство здравоохранение предупредило, что ситуация с распространением инфекции коронавируса в России пока не стабилизировалась. Необходимо строго выполнять правила самоизоляции, информирует пресс-служба ведомства. В Минздраве подчеркнули, что прирост числа инфицированных говорит о том, что вирус продолжает активную экспансию, из-за этого остаётся высокая опасность заражения.

В Минздраве привели мнение заместителя директора НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Владимира Чуланова, который связал рост числа инфицированных COVID-19 с возможным нарушением режима самоизоляции. Между тем, именно соблюдение самоизоляции остаётся самой эффективной мерой профилактики заболевания.

По последним данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в России зафиксировано 124 054 случая заражения, выздоровели 15 013 человек, умерли 1 222. Всю информацию по COVID-19 можно почерпнуть на сетевом ресурсе стопкоронавирус.рф.

