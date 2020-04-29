Врач-онколог: «Веду прием до полуночи и боюсь заразиться коронавирусом»

— Куда обращаться этим больным в случае необходимости? Ведь лишний раз в поликлинику не придешь и «скорую» не вызовешь?

— Не могу ответить на вопрос, потом что не стою у первого поликлинического звена. К онкологу отправляет кто-то из специалистов первичного звена: терапевт, стоматолог, лор, хирург или кто-то еще. Иначе пациент просто не сможет дойти.

— Как происходит связь с лечащим врачом у тех, кто лечится дома?

— Все такие пациенты длительно лечатся, они достаточно подробно осведомлены, как и что делать. Ну и мы работаем, работаем активно. Стараемся, даже если кто-то из врачей заболевает, как-то пациентов перераспределить. Вчера, например, я ушел с работы после полуночи.

— Какова нагрузка у медиков и хватает ли средств индивидуальной защиты?

— Самые обычные маски и перчатки у нас есть. Слава Богу, нам выдают. Мои коллеги рассказывают, что в некоторых учреждениях не хватало обычных масок и их заставляли шить. А если кто-то не шил, то сокращали стимулирующую часть зарплаты. У нас такого не было. С другой стороны, у нас на все отделение всего четыре человека, и половина из них на больничном.

— Ваши переработки будут финансово компенсировать?

— Пока даже устно никто ничего не обещал. Но у нас есть прекрасная фраза: «Чего-то там нет, но вы держитесь». Нам отвечают примерно в таком духе. Вчера, вроде бы достучался: сказали, что решат проблему и все урегулируют.

— Решат в плане кадров или надбавки?

— Кадров. Потому что, сколько бы не платили, все равно невозможно физически выполнить больше, чем можешь. «Один солдат не может съесть и мешка брюквы». После какого-то момента голова хуже соображает, а это критично в серьезных ситуациях.

— Знаете ли вы о каких-то вопиющих случаях с врачами из-за пандемии?

— Только на уровне бытового общения с коллегами. Очень много таких случаев. Всем известно, что обычные маски при контакте с инфицированным больным никак не защищают доктора. Они уменьшают уровень вирусного воздействия, останавливают часть слюны, мокроты, которые выделяется при чихании или насморке. Маски, которые защищают на 95% и 98% — FFP-2 и FFP-3. Но таких масок мы просто не видели. Наши маски обычные, они подходят для заболевшего человека, чтобы он не так активно распространял вирус. Если у пациента лоровские патологии, то он в любом случае снимает маску, чтобы врач осмотрел лор-органы. Если мы не находимся в нормальном респираторе и очках, то имеем повышенный риск получить инфекцию. Если много пациентов, то на медика ложится очень большая вирусная нагрузка, возможно, даже разными штаммами или разными вирусами. Например, можно сразу получить вирус гриппа и новый вирус и, думаю, заболевание в этом случае будет протекать тяжело.