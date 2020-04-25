Эпидемиолог Ершов: К лету «корона» уйдет
Академик РАН Феликс Ершов в эфире НСН объяснил, почему Россия не вышла на плато по заболеваемости коронавирусом, и сказал, когда можно ослаблять карантин москвичам.
Скачки в статистике заболеваемости, чередующиеся с с временным снижением новые случаев заражения коронавирусом COVID-19, могут свидетельствовать о скором выходе на плато. Такую точку зрения высказал глава центра инфекционных болезней ЦКБ Управделами президента Георгий Сапронов, сообщает РБК.
По его мнению, это может произойти к концу мая или чуть раньше.
Плато — максимальный уровень заболеваемости, когда прироста новых случаев. За ним следует снижение. Ранее в Кремле и в ФМБА предполагали, что выход на плато по COVID-19 в России может произойти в конце апреля.
А вот инфекционист, доктор медицинских наук Николай Малышев считает, что о выходе на плато говорить пока рано.
Руководитель отдела интерферонов и лаборатории интерфероногенеза в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, академик РАН Феликс Ершов в эфире НСН заявил, что нет одинакового времени плато по заболеваемости коронавирусом для всей России. Академик назвал сроки, когда столичные регионы преодолеют плато, и можно будет снимать меры ограничения.
«В столице уже третий день показатели плато – количество заболевших не растет. У нас в Рссии точкой отсчета была Москва, а потом коронавирус пополз по всей стране. До сих пор данные по Москве – это половина общероссийских, затем идут Московская область, Санкт-Петербург и регионы.
Причины спада заболеваемости в Московском регионе – жесткие меры самоизоляции – и тут Собянин молодец, вторая – люди испугались, уехали на дачи. 20 процентов москвичей уехали из столицы. Те, кто остался, в большинстве люди дисциплинированные.
Народ уже изнемог от карантина – это актуальная проблема. Это оказалось тяжелое испытание. Думаю, в Москве можно было бы частично снять карантин. Не полностью, а вводить постепенные послабления, как в Калининграде, сделать это в начале мае, может быть, подождать еще неделю. Но на это надо решаться», - считает эксперт.
По мнению эпидемиолога, совершенно иная ситуация в регионах России. Фелик Ершов предложил главам субъектов вводить жесткие ограничительные меры при росте заболеваемости коронавирусом.
«В регионах – свои губернаторы, они принимают решения по коронавирусу. Там только сейчас, по сути, наладилась регистрация. В регионах идет рост заболеваемости – вы видите это по дням. Там пила: где-то меньше, где-то больше, где-то подсыпает. Это может продолжать и две недели, и, может быть, и месяц. Все будет зависеть от губернаторов – если идет рост, значит, надо ужесточать меры контроля. Если будут к этому серьезно относиться, заболеваемость сойдет на нет», - спрогнозировал эксперт.
Феликс Ершов напомнил, что особенностью коронавируса является его высокая способность заражать людей, при этом смертность от заболевания низкая.
«Смертность в Италии от коронавируса - до 9%, в США – 2%, в России – 1% и меньше. Когда экстраполируешь эти данные на все народонаселение, понимаешь истинный масштаб. Думаю, в России смертность от коронавируса не дойдет до 150 тысяч человек. Коронавирус – типичная острая респираторная инфекция. Не страшнее гриппа. Мы не заметили, как грипп в этом году прошел. А он начался в январе, закончился в феврале, собрав свой урожай – около полумиллиона жизней в мире, думаю, он унес. На коронавирус более острая реакция. Думаю, в июне коронавирус в России уже закончится. К лету «корона» уйдет», - заявил академик.
Ранее первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в эфире НСН поддержал выводы американцев о вреде солнечного света коронавирусу.
«Они все правильно говорят. Почему у нас гриппа нет летом? Потому что тепло. Самое главное – ультрафиолет. Мы же рекомендуем в закрытых помещениях делать ультрафиолетовое облучение, когда людей нет. Потому что оно вредно для человека, но убивает вирус. Если бы на майские праздники была хорошая, солнечная погода, он бы нам здорово помогла», - заметил собеседник НСН.
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