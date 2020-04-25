Эпидемиолог Ершов: К лету «корона» уйдет

Скачки в статистике заболеваемости, чередующиеся с с временным снижением новые случаев заражения коронавирусом COVID-19, могут свидетельствовать о скором выходе на плато. Такую точку зрения высказал глава центра инфекционных болезней ЦКБ Управделами президента Георгий Сапронов, сообщает РБК.

По его мнению, это может произойти к концу мая или чуть раньше.

Плато — максимальный уровень заболеваемости, когда прироста новых случаев. За ним следует снижение. Ранее в Кремле и в ФМБА предполагали, что выход на плато по COVID-19 в России может произойти в конце апреля.

А вот инфекционист, доктор медицинских наук Николай Малышев считает, что о выходе на плато говорить пока рано.

Руководитель отдела интерферонов и лаборатории интерфероногенеза в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, академик РАН Феликс Ершов в эфире НСН заявил, что нет одинакового времени плато по заболеваемости коронавирусом для всей России. Академик назвал сроки, когда столичные регионы преодолеют плато, и можно будет снимать меры ограничения.

«В столице уже третий день показатели плато – количество заболевших не растет. У нас в Рссии точкой отсчета была Москва, а потом коронавирус пополз по всей стране. До сих пор данные по Москве – это половина общероссийских, затем идут Московская область, Санкт-Петербург и регионы.

Причины спада заболеваемости в Московском регионе – жесткие меры самоизоляции – и тут Собянин молодец, вторая – люди испугались, уехали на дачи. 20 процентов москвичей уехали из столицы. Те, кто остался, в большинстве люди дисциплинированные.