Врачи и учителя не верят в передачу своих обязанностей ИИ

Программисты и врачи лидируют среди профессиональных групп, преданных своему призванию, сказала НСН Наталья Голованова.

Представители социально ориентированных профессий оценивают возможности передачи своих функций искусственному интеллекту (ИИ) ниже, чем представители максимально автоматизированных сфер деятельности, сказала НСН глава исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова.

Названы сферы, где женщины строят карьеру быстрее мужчин

В топ-5 профессий ближайшего будущего вошли врач (30%), педагог (19%), IT-специалист, инженер, строитель и программист. Среди наиболее уязвимых к замене ИИ профессий фигурировали водители, продавцы, бухгалтеры и дизайнеры, следует из опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Голованова отметила, что отношение программистов к нейросетям за последние годы ухудшилось.

«В целом социологи выдали ожидаемые результаты. SuperJob уже не первый год исследует мнение представителей различных профессий о перспективах цифровизации их деятельности. Представители социально ориентированных профессий, то есть врачи, медицинские сестры, учителя, оценивают возможности передачи своих функций ИИ ниже, чем, к примеру, представители максимально автоматизированных сфер деятельности, таких как бухгалтеры, экономисты, операторы кол-центров. При этом мнение программистов о способностях современного ИИ за два года ухудшилось: если в 2023 году разработчики считали, что искусственный интеллект может выполнять в среднем 37% их функционала, то сейчас этот показатель снизился до 28%», — сказала собеседница НСН.
«Выращивают таланты»: Сотрудники, работающие в офисе, чаще получают повышение

По ее словам, нейросетям зачастую доверяют рутинные и креативные задачи.

«Возможности ИИ сильно преувеличены, его еще учить и учить. Отношение к результатам работы ИИ в российском обществе противоречивое. Доверие к ИИ выше там, где можно делегировать креативные или рутинные задачи. Речь идет о маркетинге, HR, продажах. Доверие к ИИ меньше там, где требуются точность, аналитика и персональная ответственность, например, исследователи данных, программисты. Программисты и врачи лидируют среди профессиональных групп, преданных своему призванию. Работу докторов и разработчиков россияне чаще всего называли самой престижной в настоящее время. Россиян, считающих, что престиж профессии определяет высокая зарплата, в два раза больше, чем тех, кто меряет престижность степенью уважения общества», — отметила эксперт.

Ранее основатель портала SuperJob Алексей Захаров заявил НСН, что с каждым годом в России сокращается продолжительность рабочего дня, но это не связано с экономическим спадом.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Александр Кряжев
ТЕГИ:РаботаВрачиТрудоустройство

Горячие новости

Все новости

партнеры