Врачи и пациенты – о ситуации с коронавирусом в регионах России
Руководители «Лиги защиты врачей» и Лиги пациентов в эфире НСН рассказали об отсутствии массовых жалоб из регионов на работу системы здравоохранения в период эпидемии COVID-19.
Эпидемия коронавируса в Италии развивалась по-разному в зависимости от региона — на севере сложилась катастрофическая ситуация с большим количеством смертей, на юге развитие эпидемии было более мягким, заявил в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале «Россия 24» главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко.
Распространение коронавируса COVID-19 в России происходит по своему уникальному сценарию, считает он. Москва как въездной хаб успела предпринять меры, помешавшие молниеносному распространению инфекции по всей стране, что дало системе здравоохранения 2-3 недели на то, чтобы перестроиться, приводит ТАСС объяснение Проценко.
НСН попыталась выяснить у врачей и пациентов, можно ли выделить определенные регионы в России, где наиболее острая ситуация с оказанием помощи пациентам с COVIV-19. По словам президента «Лиги пациентов» Александра Саверского, число жалоб на медобслуживание в период коронавируса снизилось.
«Вначале была очень большая паника – много отказов в лечении, серьезная чехарда в больницах. В начале мая мы практически перестали получать информацию – праздники, никто никуда не рвется, кто мог, уехал на дачу. Думаю, есть еще причина. Люди понимают, что в больницу сейчас ехать нельзя, к поликлинике тоже желательно не приближаться, и стараются максимально не обращаться за медицинской помощью. Поэтому отсутствие жалоб я связываю не с качеством лечения, а с тем, что обращаемость очень сильно упала», - отметил эксперт.
Президент межрегиональной общественной организации «Лига защиты врачей» Семён Гальперин в эфире НСН рассказал о немногочисленных жалобах неинфекционных пациентов, которые получили отказы в медпомощи.
«Сейчас самая большая проблема – отсутствие помощи больных с неинфекционным профилем. Все силы брошены на борьбу с эпидемией, многие медучреждения перепрофилированы, медицины другой не осталось. От пациентов поступают жалобы, что в Москве и Подмосковье не могут получить медицинскую помощь обычные, не коронавирусные, а также онкобольные. Вплоть до того, что отказывают в срочной помощи. Есть случай, когда пациента скорая увезла в больницу, а через несколько часов вернула к подъезду дома», - сказал собеседник НСН.
При этом Семен Гальперин не назвал регионы повышенной опасности по COVID-19 для врачей. Правозащитник объяснил это закрытостью медицинского сообщества.
«Поступали одинаковые жалобы из Москвы, Питера, регионов о том, что не хватало оборудования и СИЗов (средств индивидуальной защиты – прим. НСН). Выделить какой-то регион трудно, потому что медики, на самом деле, боятся обращаться», - считает Гальперин.
Ранее руководитель отдела интерферонов и лаборатории интерфероногенеза в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, академик РАН Феликс Ершов в эфире НСН заявил, что нет одинакового времени плато по заболеваемости коронавирусом для всей России.
«В регионах идет рост заболеваемости – вы видите это по дням. Там пила: где-то меньше, где-то больше, где-то подсыпает. Это может продолжаться и две недели, и, может быть, и месяц. Все будет зависеть от губернаторов – если идет рост, значит, надо ужесточать меры контроля. Если будут к этому серьезно относиться, заболеваемость сойдет на нет», - спрогнозировал эксперт.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
135 тыс.+10 633 / сут.
Умерли
1 280+58 / сут.
Выздоровели
16 639+1 626 / сут.
- Врачи и пациенты – о ситуации с коронавирусом в регионах России
- Самолёт с россиянами вылетел с острова Бали
- Глава Крыма пожаловался на отдыхающих из других регионов
- Врач назвал ранние симптомы коронавируса
- «Отмечать будем». В Союзе ветеранов рассказали о торжествах в честь юбилея Победы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru