Врачи и пациенты – о ситуации с коронавирусом в регионах России

НСН попыталась выяснить у врачей и пациентов, можно ли выделить определенные регионы в России, где наиболее острая ситуация с оказанием помощи пациентам с COVIV-19. По словам президента «Лиги пациентов» Александра Саверского, число жалоб на медобслуживание в период коронавируса снизилось.

«Вначале была очень большая паника – много отказов в лечении, серьезная чехарда в больницах. В начале мая мы практически перестали получать информацию – праздники, никто никуда не рвется, кто мог, уехал на дачу. Думаю, есть еще причина. Люди понимают, что в больницу сейчас ехать нельзя, к поликлинике тоже желательно не приближаться, и стараются максимально не обращаться за медицинской помощью. Поэтому отсутствие жалоб я связываю не с качеством лечения, а с тем, что обращаемость очень сильно упала», - отметил эксперт.

Президент межрегиональной общественной организации «Лига защиты врачей» Семён Гальперин в эфире НСН рассказал о немногочисленных жалобах неинфекционных пациентов, которые получили отказы в медпомощи.

«Сейчас самая большая проблема – отсутствие помощи больных с неинфекционным профилем. Все силы брошены на борьбу с эпидемией, многие медучреждения перепрофилированы, медицины другой не осталось. От пациентов поступают жалобы, что в Москве и Подмосковье не могут получить медицинскую помощь обычные, не коронавирусные, а также онкобольные. Вплоть до того, что отказывают в срочной помощи. Есть случай, когда пациента скорая увезла в больницу, а через несколько часов вернула к подъезду дома», - сказал собеседник НСН.