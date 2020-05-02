Собянин заявил, что эпидемия COVID-19 в России идёт по сценарию Европы
Ситуация с заболеванием коронавирусом в России развивается по сценарию Европы, а не Китая. Такую оценку дал мэр Москвы Сергей Собянин. Ранее он сообщил, что объем экспресс-тестирования на антитела к COVID -19 вырос в российской столице в 10 раз.
Кроме того, по словам градоначальника, выросла мощность рефренс-центров, где происходит перепроверка взятых тестов. По словам Собянина, всё это помогло нарастить выявляемость инфицирования в 2 раза.
По обновлённым данным оперативного штаба в России идентифицировано за последние сутки 9 623 новых случая заражения коронавирусом. В общей сложности число заболевших в стране увеличилось до 124 054 человек. В Москве идентифицировано 5 358 новых случаев COVID-19, общее число подтверждённого диагноза в российской столице увеличилось до 62 658.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru