«Меры не работают»: В Госдуме оценили решение отложить законопроект о QR-кодах

Вице-премьер Татьяна Голикова 14 января заявила, что кабмин вместе с «Единой Россией» решили отложить рассмотрение законопроекта о QR-кодах во втором чтении. По ее словам, законопроект готовился как мера реагирования на распространение штамма «дельта», однако омикрон-штамм ставит новые вызовы.

«Такое смягчение вполне оправданно. В условиях нового штамма совершенно очевидно, что ни QR-коды, ни сам факт вакцинации не являются факторами, которые способствуют прекращению распространения инфекции. QR-код практически никак не влияет. Поэтому, естественно, ускоренное принятие законопроекта не приведет ни к каким положительным моментам. Отложенный вариант мы приветствуем в данном случае. Можно будет еще более внимательно и вдумчиво поработать над формулировками», - отметил Куринный.

Депутат также уверен в том, что отложенное принятие законопроекта не повлияет на темпы вакцинации среди граждан.