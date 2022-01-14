«Меры не работают»: В Госдуме оценили решение отложить законопроект о QR-кодах
Повсеместное введение QR-кодов и вакцинация никак не повлияют на распространение коронавируса, заявил НСН Алексей Куринный.
Ускоренное принятие законопроекта о QR-кодах не приведет к положительным последствиям, сейчас даже вакцинация не способна остановить распространение омикрон-штамма, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Вице-премьер Татьяна Голикова 14 января заявила, что кабмин вместе с «Единой Россией» решили отложить рассмотрение законопроекта о QR-кодах во втором чтении. По ее словам, законопроект готовился как мера реагирования на распространение штамма «дельта», однако омикрон-штамм ставит новые вызовы.
«Такое смягчение вполне оправданно. В условиях нового штамма совершенно очевидно, что ни QR-коды, ни сам факт вакцинации не являются факторами, которые способствуют прекращению распространения инфекции. QR-код практически никак не влияет. Поэтому, естественно, ускоренное принятие законопроекта не приведет ни к каким положительным моментам. Отложенный вариант мы приветствуем в данном случае. Можно будет еще более внимательно и вдумчиво поработать над формулировками», - отметил Куринный.
Депутат также уверен в том, что отложенное принятие законопроекта не повлияет на темпы вакцинации среди граждан.
«На темпы вакцинации это не повлияет, потому что все, что возможно, регионы уже выжили. Своих 70-75% они уже достигли. Я думаю, все остальное – это практически недостижимо. Омикрон-штамм показал, что вирус распространяется как среди вакцинированных, так и невакцинированных. Наличие факта вакцинации никаким образом не сдерживает его распространение. Это показали сегодня и цифры Западной Европы и США. В этом случае дальнейшее форсирование вакцинации на распространение никаким образом не повлияет», - резюмировал Куриный.
Законопроект о QR-кодах был внесен в Госдуму 12 ноября 2021 года. Согласно изначальной концепции, россиян обязывали предъявлять электронные сертификаты с QR-кодами о прививке в общественных местах, а также в поездах и самолетах. Позднее от идеи проверок на транспорте отказались. В ранней редакции также говорилось, что после 1 февраля проходить по ПЦР-тесту смогут только обладатели медотвода. Действие этих мер ограничили 1 июня 2022 года. В середине декабря прошлого года депутаты Госдумы одобрили инициативу в первом чтении.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,7 млн+23 820 / сут.
Умерли
320 тыс.+739 / сут.
Выздоровели
9,8 млн+24 952 / сут.
- «Накопилось»: Лавров объяснил, почему Россия заговорила о нерасширении НАТО
- Россиянам разрешили вакцинные туры в Турцию
- Лавров рассказал о расширении военного присутствия России в мире
- Работницы дома престарелых рассказали о содержании Куравлева
- «Тотальный диктант» снова получил президентскую поддержку
- Володин: Законопроект о QR-кодах будет снят с рассмотрения
- Австралийскую визу сербского теннисиста Джоковича снова аннулировали
- Аналитик: Еженедельно «Омикроном» в России могут заражаться до 15 миллионов граждан
- Правительство отложило второе чтение законопроекта о QR-кодах
- В Госдуме рассказали об уникальном оружии России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru