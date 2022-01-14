«Бог с ними»: Онищенко уверен, что Россия обойдется без QR-кодов
Принятие или неприятие закона о QR-кодах вообще ни на что не влияет, сказал НСН бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко.
QR-коды и ковид-сертификаты - это удобно, но бесполезно: властям лучше ускорить вакцинацию населения, а россиянам - соблюдать меры предосторожности. Такое мнение в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» высказал экс-депутат Госдумы Геннадий Онищенко, комментируя заявление вице-премьера России Татьяны Голиковой о принятом решении отложить второе чтение законопроекта о введении QR-кодов для посещения общественных мест.
«Да, QR-коды - это удобные технологии, которые позволяют человеку не терять мобильность и при этом не заражать окружающих. Но мы обойдёмся и без них. Это никак не ухудшит и не улучшит обстановку. Народ и так за два года устал находиться в хроническом стрессе и от самого заболевания и от того, что пресса нагнетает и накручивает ситуацию. Понятно, что QR-коды помогли бы Москве, Санкт-Петербургу и десятку крупных городов. А вся остальная Россия? Что они ей дадут? Ну, отложили и отложили – Бог с ними. Не стоит делать из этого QR-кода фетиш, он не решает проблему», - считает Онищенко.
При этом бывший главный санитарный врач рекомендует сосредоточиться на самой проблеме распространения короновируса в стране.
«Мы все уже вышли на работу, а омикрон уже давно зашёл на нашу территорию и он более контагиозен, что мы видим по росту заболеваемости. И тут нужно звать людей на прививки, на ревакцинацию и быть более аккуратными. Конечно, не закрываться в бункерах, а просто в разумных пределах воздерживаться от посещения общественных мест и не посещать различные сборища», - посоветовал Онищенко.
В пятницу утром правительство отложило второе чтение законопроекта о QR-кодах. Как заявила вице-премьер России Татьяна Голикова, в связи с новыми «вызовами» COVID-19 кабмин и «Единая Россия» подготовят поправки к закону «О внесении изменений в федеральный закон “О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения”», который предположительно должен был вступить в силу с 1 февраля 2022 года.
Позже спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что законопроект о QR-кодах вообще снимут с рассмотрения.
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