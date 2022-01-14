«Бог с ними»: Онищенко уверен, что Россия обойдется без QR-кодов

QR-коды и ковид-сертификаты - это удобно, но бесполезно: властям лучше ускорить вакцинацию населения, а россиянам - соблюдать меры предосторожности. Такое мнение в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» высказал экс-депутат Госдумы Геннадий Онищенко, комментируя заявление вице-премьера России Татьяны Голиковой о принятом решении отложить второе чтение законопроекта о введении QR-кодов для посещения общественных мест.

«Да, QR-коды - это удобные технологии, которые позволяют человеку не терять мобильность и при этом не заражать окружающих. Но мы обойдёмся и без них. Это никак не ухудшит и не улучшит обстановку. Народ и так за два года устал находиться в хроническом стрессе и от самого заболевания и от того, что пресса нагнетает и накручивает ситуацию. Понятно, что QR-коды помогли бы Москве, Санкт-Петербургу и десятку крупных городов. А вся остальная Россия? Что они ей дадут? Ну, отложили и отложили – Бог с ними. Не стоит делать из этого QR-кода фетиш, он не решает проблему», - считает Онищенко.

При этом бывший главный санитарный врач рекомендует сосредоточиться на самой проблеме распространения короновируса в стране.