Володин: Законопроект о QR-кодах будет снят с рассмотрения

Он пообещал, что правительство обсудит это предложение уже на следующей неделе, и выразил уверенность в том, что депутаты поддержат его. При этом он поблагодарил кабинет министров за то, что они понимают неготовность закона.

Ранее правительство РФ и партия «Единая Россия» предложили отложить рассмотрение законопроекта о введении QR-кодов во втором чтении, пишет RT.