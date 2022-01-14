Володин: Законопроект о QR-кодах будет снят с рассмотрения
Законопроект о QR-кодах будет снят с рассмотрения, об этом в своем Telegram-канале написал спикер Госдумы Вячеслав Володин.
По мнению политика, документ требует доработки.
Он пообещал, что правительство обсудит это предложение уже на следующей неделе, и выразил уверенность в том, что депутаты поддержат его. При этом он поблагодарил кабинет министров за то, что они понимают неготовность закона.
Ранее правительство РФ и партия «Единая Россия» предложили отложить рассмотрение законопроекта о введении QR-кодов во втором чтении, пишет RT.
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