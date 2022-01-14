Правительство отложило второе чтение законопроекта о QR-кодах
Правительство отложило второе чтение законопроекта о QR-кодах, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.
По ее словам, в связи с новыми «вызовами» COVID-19 кабмин и «Единая Россия» подготовят поправки к закону «О внесении изменений в федеральный закон “О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения”», который предположительно должен был вступить в силу с 1 февраля 2022 года.
Отмечается, что с этой даты россияне для посещения общественных мест все еще смогут пользоваться отрицательными результатами ПЦР-тестирования. При этом Минздрав сможет установить сроки действия сертификата для граждан, имеющих медотвод. Политик подчеркнула, что военнослужащие и приравненные к ним лица смогут получить сертификат при условии соблюдения необходимых требований защиты данных.
Голикова добавила, что законопроект, который был принят в первом чтении еще осенью 2021 года, рассматривался в качестве меры реагирования на распространение «Дельты».
Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак также подтвердил, что партия считает единственно верным решением отложить рассмотрение законопроекта о QR-кодах.
Ранее RT сообщил, что в Крыму с 17 января досрочно вернут требования по предъявлению QR-кодов при посещении общественных мест.
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