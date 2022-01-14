Правительство отложило второе чтение законопроекта о QR-кодах, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.

По ее словам, в связи с новыми «вызовами» COVID-19 кабмин и «Единая Россия» подготовят поправки к закону «О внесении изменений в федеральный закон “О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения”», который предположительно должен был вступить в силу с 1 февраля 2022 года.

Отмечается, что с этой даты россияне для посещения общественных мест все еще смогут пользоваться отрицательными результатами ПЦР-тестирования. При этом Минздрав сможет установить сроки действия сертификата для граждан, имеющих медотвод. Политик подчеркнула, что военнослужащие и приравненные к ним лица смогут получить сертификат при условии соблюдения необходимых требований защиты данных.