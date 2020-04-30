Возможно, были откаты: Экс-генпрокурор России о закупке масок по завышенным ценам

Первый генеральный прокурор России Валентин Степанков в эфире НСН заявил, что чиновники стали злоупотреблять упрощённой конкурсной процедурой, и предположил, что в ходе расследования может быть установлена чья-то личная заинтересованность.

«С учётом пандемии, закупки часто проходят по конкурсу с участием одного продавца. Это делается для того, чтобы ускорить прохождение конкурса и быстрее получить результат. Но, к сожалению, должностные лица, по всей видимости, используют этот особый порядок проведения конкурсов в своих интересах. Это не единственный случай, когда закупаются товары явно выше рыночной цены. Поэтому речь может идти о злоупотреблении служебным положением тех лиц, которые организовывали и проводили этот конкурс. Надо будет оценивать ситуацию на наличие признаков состава преступления, возбуждения уголовного дела, понять объём причинённого ущерба. При наличии признаков состава преступления прокуратура будет обязана направить материалы в следственные органы.

Расследование уголовного дела покажет, кто из должностных лиц к чему причастен. А может быть, выявит ещё, что кто-то из чиновников получал личную выгоду, когда продавец по так называемому конкурсу, вполне возможно, давал откаты или взятки должностным лицам», - отметил он.

Отметим, что Саратовская область — один из двух десятков российских регионов, в которых власти уже объявили масочный режим. Носить защитные маски в общественных местах саратовцев обязали с 1 по 11 мая. К 30 апреля в регионе подтверждены 438 случаев заражения коронавирусом.

В марте в России возник дефицит медицинских масок в связи с ажиотажным спросом. Цены на них резко выросли. Сопредседатель комитета по развитию Фармацевтической отрасли «Деловой России», гендиректор одной из крупных столичных сетей аптек Евгений Нифантьев в пресс-центре НСН рассказал, что в рознице и у дистрибьюторов маски пропали практически одновременно, и на рынок вышли спекулянты — дистрибьюторы и склады, о которых до этого не слышали.

