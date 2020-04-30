Возможно, были откаты: Экс-генпрокурор России о закупке масок по завышенным ценам
В условиях пандемии коронавируса конкурсы закупок часто проходят с одним участником, чем могут пользоваться чиновники, заявил в эфире НСН бывший генеральный прокурор РФ Валентин Степанков.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин обратился в прокуратуру Саратовской области с просьбой проверить закупку дорогостоящих медицинских масок. Как пишет издание «Четвёртая власть», конкурс на поставку медицинских изделий объявило госучреждение «Саратовский аптечный склад». Из документации следовало, что одноразовые медицинские маски готовы покупать по 425 рублей за штуку. Покупка частично финансировалась из регионального бюджета.
Первый генеральный прокурор России Валентин Степанков в эфире НСН заявил, что чиновники стали злоупотреблять упрощённой конкурсной процедурой, и предположил, что в ходе расследования может быть установлена чья-то личная заинтересованность.
«С учётом пандемии, закупки часто проходят по конкурсу с участием одного продавца. Это делается для того, чтобы ускорить прохождение конкурса и быстрее получить результат. Но, к сожалению, должностные лица, по всей видимости, используют этот особый порядок проведения конкурсов в своих интересах. Это не единственный случай, когда закупаются товары явно выше рыночной цены. Поэтому речь может идти о злоупотреблении служебным положением тех лиц, которые организовывали и проводили этот конкурс. Надо будет оценивать ситуацию на наличие признаков состава преступления, возбуждения уголовного дела, понять объём причинённого ущерба. При наличии признаков состава преступления прокуратура будет обязана направить материалы в следственные органы.
Расследование уголовного дела покажет, кто из должностных лиц к чему причастен. А может быть, выявит ещё, что кто-то из чиновников получал личную выгоду, когда продавец по так называемому конкурсу, вполне возможно, давал откаты или взятки должностным лицам», - отметил он.
Отметим, что Саратовская область — один из двух десятков российских регионов, в которых власти уже объявили масочный режим. Носить защитные маски в общественных местах саратовцев обязали с 1 по 11 мая. К 30 апреля в регионе подтверждены 438 случаев заражения коронавирусом.
В марте в России возник дефицит медицинских масок в связи с ажиотажным спросом. Цены на них резко выросли. Сопредседатель комитета по развитию Фармацевтической отрасли «Деловой России», гендиректор одной из крупных столичных сетей аптек Евгений Нифантьев в пресс-центре НСН рассказал, что в рознице и у дистрибьюторов маски пропали практически одновременно, и на рынок вышли спекулянты — дистрибьюторы и склады, о которых до этого не слышали.
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