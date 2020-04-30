Не только Петербург: Масочный режим охватил уже почти 20 регионов России

Всеобщий масочный режим с конца апреля введён в Ивановской, Владимирской и Новосибирской областях, в Приморье, Хабаровском крае, на Камчатке, в нескольких населённых пунктах Якутии и Кузбасса, в Севастополе.

С 1 мая должны будут носить маски жители Свердловской и Самарской областей, причем, как пишут СМИ, в Самаре за соблюдением правила будут следить полиция и Росгвардия. Оговаривается, что на улице можно обойтись и без масок, а вот в магазинах, аптеках и такси их обязательно нужно надевать. Особые патрули проконтролируют и жителей Екатеринбурга, писали СМИ.

Масочный режим также вводят в Новгородской, Калужской, Саратовской областях, Удмуртии, в Омской и Магаданской областях. Аналогичные меры готовят власти Забайкалья и Хакасии.

Отметим, что в МЧС ранее советовали не носить медицинские маски на улице, аргументируя рекомендацию тем, что во время пребывания на улице лучше дышать свежим воздухом. А в Роспотребнадзоре отмечали, что медицинские маски предназначены прежде всего для врачей и тех, кто заболел: маска удерживает большую часть слюны кашляющего и чихающего человека. В ведомстве считают, что маску нужно обязательно использовать при выходе из дома.

Руководитель отделения микробиологии латентных инфекций Института имени Гамалеи Виктор Зуев в эфире НСН посоветовал надевать маску, если есть вероятность контактов с другими людьми.

«Идея маски направлена на реализацию главного - прервать передачу возбудителя от человека к человека. А это происходит при разговоре. Молчащий человек не представляет опасность. Кто-то что-то спросил, кто-то чихнул, кто-то кашлянул. Изо рта у человека летят брызги слюны. Маски от этого и защищают», - объяснил он.

В марте, когда распространение коронавируса в России только началось, в розничных сетях наблюдался дефицит масок. К середине апреля эту проблему решили за счёт увеличения производства, поставок из Китая и привлечения заключённых к пошиву средств индивидуальной защиты, отмечали в Минпромторге.

