В МЧС рассказали, в каких местах имеет смысл носить маски

«Использовать маску не стоит на открытом воздухе, если на близком расстоянии нет других граждан, тогда лучше дышать свежим воздухом», - заявила она «Интерфаксу».



Ранее МЧС опубликовало рекомендации по отказу от ношения защитных масок на улице в условиях коронавируса.



В тот же день свои рекомендации по предотвращению заражения коронавирусной инфекцией выпустил Роспотребнадзор. В них людям советуют надевать маску каждый раз при выходе из дома.



В свою очередь телеведущая телепрограммы «Жить здорово» Елена Малышева в интервью РИА ФАН согласилась с МЧС в том, что на открытом воздухе носить маску смысла нет.

