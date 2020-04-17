В МЧС рассказали, в каких местах имеет смысл носить маски

Ношение масок в общественном транспорте и общественных местах может снизить распространение коронавируса COVID-19, однако на свежем воздухе, при отсутствии скопления людей, носить их не стоит.

Как заявила официальный представитель МЧС России Жанна Терехова, средства индивидуальной защиты необходимы только в случае нахождения среди людей.

Маска, я тебя не знаю! Защищаться от COVID - 19 многим нечем

«Использовать маску не стоит на открытом воздухе, если на близком расстоянии нет других граждан, тогда лучше дышать свежим воздухом», - заявила она «Интерфаксу».

Ранее МЧС опубликовало рекомендации по отказу от ношения защитных масок на улице в условиях коронавируса.

В тот же день свои рекомендации по предотвращению заражения коронавирусной инфекцией выпустил Роспотребнадзор. В них людям советуют надевать маску каждый раз при выходе из дома.

В свою очередь телеведущая телепрограммы «Жить здорово» Елена Малышева в интервью РИА ФАН согласилась с МЧС в том, что на открытом воздухе носить маску смысла нет.

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ФОТО: Григорий Сысоев//РИА Новости
ТЕГИ:РоспотребнадзорКоронавирусМЧС
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