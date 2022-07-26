«Возлагают бремя»: Включение расходов на цифровизацию в тарифы ЖКХ назвали мутным

Накануне сообщалось, что министерство строительства и ЖКХ предложило включать расходы на создание и обслуживание цифровой инфраструктуры в тарифы ЖКХ. Так, платежки могут содержать новый пункт — расходы на «умные» счетчики. Предполагается, что россияне начнут оплачивать создание и обслуживание программ, сайтов и технических средств.

«Возложение подобных расходов на потребителя считаю несправедливым и необъективным. Это не связано напрямую с потреблением коммунальных ресурсов. Российское законодательство устанавливает, что граждане должны платить коммунальные ресурсы по утвержденным тарифам и строго тот объем потребления, который они потребляют. Поэтому навешивание каких-то дополнительных расходов, которые невозможно посчитать как потребление конкретного человека – это возложение бремени, которое должен нести бизнес», - сказал Крохин.

По его словам, за модернизацию программ и технических средств должны платить исключительно ресурсоснабжающие организации. Крохин указал, что новой инициативой министерство в очередной раз лоббирует интересы поставщиков.