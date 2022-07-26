«Возлагают бремя»: Включение расходов на цифровизацию в тарифы ЖКХ назвали мутным

На россиян вновь хотят возложить дополнительные расходы в условиях снижения доходов, отметил в эфире НСН Константин Крохин. 

Инициатива Минстроя и ЖКХ включить расходы на создание и обслуживание цифровой инфраструктуры в тарифы платежек является несправедливой, их должны оплачивать только ресурсоснабжающие организации, заявил председатель Союза жилищных организаций Москвы Константин Крохин в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

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Накануне сообщалось, что министерство строительства и ЖКХ предложило включать расходы на создание и обслуживание цифровой инфраструктуры в тарифы ЖКХ. Так, платежки могут содержать новый пункт — расходы на «умные» счетчики. Предполагается, что россияне начнут оплачивать создание и обслуживание программ, сайтов и технических средств.

«Возложение подобных расходов на потребителя считаю несправедливым и необъективным. Это не связано напрямую с потреблением коммунальных ресурсов. Российское законодательство устанавливает, что граждане должны платить коммунальные ресурсы по утвержденным тарифам и строго тот объем потребления, который они потребляют. Поэтому навешивание каких-то дополнительных расходов, которые невозможно посчитать как потребление конкретного человека – это возложение бремени, которое должен нести бизнес», - сказал Крохин.

По его словам, за модернизацию программ и технических средств должны платить исключительно ресурсоснабжающие организации. Крохин указал, что новой инициативой министерство в очередной раз лоббирует интересы поставщиков.

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«У нас ресурсоснабжающие организации – это бизнес структуры, акционерные общества. Если они проводят свою модернизацию, улучшают свое корпоративное управление или вводят технологические нововведения… За это должны отвечать и финансировать сами организации. В очередной раз министерство строительства и ЖКХ проявляет свою из важнейших функций – это лоббирование интересов отрасли поставщиков. В условиях снижения доходов населения любое повышение затрат, которые ложатся на потребителей, негативно сказывается на бюджетах россиян», - указал Крохин.

Также председатель Союза жилищных организаций Москвы подчеркнул, что определение «Цифровая инфраструктура» позволит вместить в себя самые разные расходы.

«Подобные эфемерные, мутные определения, как «Цифровая инфраструктура», позволяют загнать туда что угодно. Сейчас в законе нет такого определения в отношении ЖКХ или расходов на содержание жилья. Есть понятие «Общее имущество». Если мы исходим из правовых, четких определений, то в состав общего имущества цифровая инфраструктура не входит», - резюмировал собеседник «Радиоточки НСН».

Ранее министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин заверил, что после ежегодной индексации тарифов на жилищно-коммунальные услуги 1 июля 2022 года дополнительных повышений не планируется. Он подчеркнул, что задача повысить тарифы перед правительством не стоит, однако «разные варианты прорабатываются».

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ФОТО: РИА Новости
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