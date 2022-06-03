В Госдуме предложили ввести скидки на услуги ЖКХ на время отключения горячей воды

Как сообщает RT, ссылаясь на обращение парламентария на имя главы Минстроя Ирека Файзуллина, Власов сообщил о большом количестве обращений граждан, которые связаны с тарифами жилищно-коммунальных услуг.

Депутат отметил, что во время отключения горячего водоснабжения домохозяйствам приходится нагревать воду самостоятельно. Это создает неудобства и повышает потребление электроэнергии.

«Исходя из вышеизложенного, предлагаю снизить плату за водоснабжение и электроэнергию на 50% во время плановых летних отключений горячего водоснабжения», — говорится в обращении Власова.

