В Госдуме предложили ввести скидки на услуги ЖКХ на время отключения горячей воды
Стоимость коммунальных услуг следует снижать во время плановых отключений горячей воды. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Василий Власов.
Как сообщает RT, ссылаясь на обращение парламентария на имя главы Минстроя Ирека Файзуллина, Власов сообщил о большом количестве обращений граждан, которые связаны с тарифами жилищно-коммунальных услуг.
Депутат отметил, что во время отключения горячего водоснабжения домохозяйствам приходится нагревать воду самостоятельно. Это создает неудобства и повышает потребление электроэнергии.
«Исходя из вышеизложенного, предлагаю снизить плату за водоснабжение и электроэнергию на 50% во время плановых летних отключений горячего водоснабжения», — говорится в обращении Власова.
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