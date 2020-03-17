ВОЗ рекомендовала пить при лечении от коронавируса парацетамол

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала не использовать ибупрофен и содержащие его лекарства для тех, кто пытается заниматься самолечением от коронавируса COVID-19. Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь организации Кристиан Линдмайер.

Он заявил, что специалисты пока изучают этот препарат.

«Не было опубликовано новых свидетельств того, что ибупрофен повышает риск смертности (при COVID-19)», - сказал представитель ВОЗ. Он отметил, что если врач выписал ибупрофен, то не надо от него отказываться.