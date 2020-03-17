ВОЗ рекомендовала пить при лечении от коронавируса парацетамол
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала не использовать ибупрофен и содержащие его лекарства для тех, кто пытается заниматься самолечением от коронавируса COVID-19. Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь организации Кристиан Линдмайер.
Он заявил, что специалисты пока изучают этот препарат.
«Не было опубликовано новых свидетельств того, что ибупрофен повышает риск смертности (при COVID-19)», - сказал представитель ВОЗ. Он отметил, что если врач выписал ибупрофен, то не надо от него отказываться.
Однако для самолечения его лучше не использовать и принимать парацетамол, передает RT.
Ранее ФАС признала незаконной рекламу «Арбидола» против коронавируса. Утверждение о якобы эффективности этого лекарства против Covid-19 появилось в ходе рекламной компании в январе текущего года в эфире некоторых радиостанций.
Профессор, заведующий лабораторией экологии микроорганизмов Школы биомедицины ДВФУ Михаил Щелканов заявил во вторник, что вакцина от нового коронавируса может появиться через полгода.
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