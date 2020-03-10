ФАС признала незаконной рекламу «Арбидола» против коронавируса

Федеральная антимонопольная служба приняла решение признать нарушающей положения закона рекламу препарата «Арбидол» в связи с коронавирусом. Утверждение о якобы эффективности этого лекарства против Covid-19 появилось в ходе рекламной компании в январе текущего года в эфире некоторых радиостанций.

Как заявили в антимонопольном ведомстве, рекламный посыл о действии «Арбидола» против нового коронавируса не соответствовал перечню показаний, указанных в инструкции по применению препарата, передает ТАСС.

25 февраля ФАС открыла административное дело в отношении производителя «Арбидола» — фармацевтической компании «Отисифарм». Согласно КоАП РФ, штраф за такого рода нарушения Закона о рекламе варьируется в пределах от 200 до 500 тысяч рублей.

