ФАС признала незаконной рекламу «Арбидола» против коронавируса
Федеральная антимонопольная служба приняла решение признать нарушающей положения закона рекламу препарата «Арбидол» в связи с коронавирусом. Утверждение о якобы эффективности этого лекарства против Covid-19 появилось в ходе рекламной компании в январе текущего года в эфире некоторых радиостанций.
Как заявили в антимонопольном ведомстве, рекламный посыл о действии «Арбидола» против нового коронавируса не соответствовал перечню показаний, указанных в инструкции по применению препарата, передает ТАСС.
25 февраля ФАС открыла административное дело в отношении производителя «Арбидола» — фармацевтической компании «Отисифарм». Согласно КоАП РФ, штраф за такого рода нарушения Закона о рекламе варьируется в пределах от 200 до 500 тысяч рублей.
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