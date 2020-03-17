Ученый: вакцина от коронавируса появится к лету
Вакцина от нового коронавируса может появиться через полгода. Об этом сообщил на заседании ученого совета в Дальневосточном федеральном университете профессор, заведующий лабораторией экологии микроорганизмов Школы биомедицины ДВФУ Михаил Щелканов.
Он уточнил, что представители ВОЗ заявляют о сроке год-полтора, однако они учитывают и развивающиеся страны. При этом в странах Европы и в России вакциоена может быть готова уже к лету, передает РИА Новости.
По словам ученого, для развития коронавируса нужна низкая температура, но не ниже нуля. Также важна высокая влажность. Например, на полированных столах вирус живет 6-8 часов, на металлических предметах - еще меньше. Инфекция долго живет в фекалиях.
Ранее китайские ученые назвали детей скрытыми разносчиками коронавирусной инфекции. Дело в том, что у малолетних эта болезнь протекает бессимптомно. Специалисты на основании этих данных сделали вывод, что дети представляют потенциальную опасность для взрослых.
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