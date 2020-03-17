Ученый: вакцина от коронавируса появится к лету

Вакцина от нового коронавируса может появиться через полгода. Об этом сообщил на заседании ученого совета в Дальневосточном федеральном университете профессор, заведующий лабораторией экологии микроорганизмов Школы биомедицины ДВФУ Михаил Щелканов.

Он уточнил, что представители ВОЗ заявляют о сроке год-полтора, однако они учитывают и развивающиеся страны. При этом в странах Европы и в России вакциоена может быть готова уже к лету, передает РИА Новости.