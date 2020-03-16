США начинают испытывать вакцину от COVID-19 на людях
Американские врачи в этот понедельник, 16 марта, начнут клинические испытания вакцины от коронавируса. Об этом пишет агентство Associated Press, подчёркивая, что сегодня первый участник клинических испытаний вакцины получит экспериментальную дозу.
Известно, что в общей сложности в эксперименте примут участие 45 добровольцев. Исследование проведут в Институте в Сиэтле Kaiser Permanente Washington Health Research Institute. Известно, что образцы не содержат вирус, поэтому участники эксперимента не заразятся. Испытание нацелено на выявление возможных побочных эффектов. Если их не обнаружат, можно будет перейти к более широким испытаниям. Известно, что на последующее полноценное внедрение потенциальной вакцины понадобится от 12 до 18 месяцев.
Между тем, 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала вспышку коронавируса пандемией, пишет РИА ФАН.
Ранее НСН писала, что Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт вакцин и сывороток ФМБА России работает над созданием вакцины против коронавируса Covid-2019. Специалисты этого НИИ планируют создать вакцину уже в третьем квартале текущего года, а в четвёртом квартале – начать её доклинические испытания на мышах, что займёт ещё несколько месяцев, сообщает РИА Новости. Предполагается, что эта вакцина будет защищать от инфекции как взрослых, так и детей.
Бывший главный санитарный врач России, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко в эфире НСН усомнился в том, что этот петербургский НИИ сможет создать вакцину против нового коронавируса.
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