США начинают испытывать вакцину от COVID-19 на людях

Американские врачи в этот понедельник, 16 марта, начнут клинические испытания вакцины от коронавируса. Об этом пишет агентство Associated Press, подчёркивая, что сегодня первый участник клинических испытаний вакцины получит экспериментальную дозу.

Известно, что в общей сложности в эксперименте примут участие 45 добровольцев. Исследование проведут в Институте в Сиэтле Kaiser Permanente Washington Health Research Institute. Известно, что образцы не содержат вирус, поэтому участники эксперимента не заразятся. Испытание нацелено на выявление возможных побочных эффектов. Если их не обнаружат, можно будет перейти к более широким испытаниям. Известно, что на последующее полноценное внедрение потенциальной вакцины понадобится от 12 до 18 месяцев.

Между тем, 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала вспышку коронавируса пандемией, пишет РИА ФАН.