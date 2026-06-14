Минобороны: Силы ПВО за 7 часов сбили 110 украинских БПЛА

Средства ПВО за 7 часов 14 июня уничтожили 110 украинских БПЛА над территорией России. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

МО: За сутки силы ПВО сбили 483 БПЛА ВСУ

По данным ведомства, беспилотники самолетного типа были сбиты с 07:00 до 14:00 по московскому времени дежурными средствами ПВО.

Как уточнили в МО РФ, беспилотники были ликвидированы над Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Костромской, Курской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тульской, Ярославской областями, Московским регионом, Крымом, Краснодарским краем и Черным морем.

Ранее в Минобороны сообщили, что в ночь на 14 июня российские силы ПВО ликвидировали 249 украинских беспилотников над территорией страны, а всего за минувшие сутки сбито 483 украинских БПЛА и 14 управляемых авиабомб, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Мальгавко
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