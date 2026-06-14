СМИ: Один из командиров «Хезболлы» убит при ударе ВВС Израиля по Бейруту

По данным телеканала, авиаудар был нанесен по пятиэтажному зданию в районе Гобейри. По данным СМИ, именно в этом районе располагался один из штабных офисов организации.

Личность погибшего не раскрывается, но, по данным Al Hadath, командир отвечал за организацию оперативной связи между шиитскими формированиями на юге и востоке Ливана.

Накануне в израильской армии обороны (ЦАХАЛ) заявили, что за последние сутки они поразили более 70 целей «Хезболлы» в Ливане, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».