СМИ: Один из командиров «Хезболлы» убит при ударе ВВС Израиля по Бейруту
В результате израильского удара по южному пригороду Бейрута был убит один из командиров группировки «Хезболла». Об этом сообщает телеканал Al Hadath.
По данным телеканала, авиаудар был нанесен по пятиэтажному зданию в районе Гобейри. По данным СМИ, именно в этом районе располагался один из штабных офисов организации.
Личность погибшего не раскрывается, но, по данным Al Hadath, командир отвечал за организацию оперативной связи между шиитскими формированиями на юге и востоке Ливана.
Накануне в израильской армии обороны (ЦАХАЛ) заявили, что за последние сутки они поразили более 70 целей «Хезболлы» в Ливане, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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