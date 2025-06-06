Ранее блогеры договорились с председателем Следственного комитета России Александром Бастрыкиным о взаимодействии по борьбе с телефонным мошенничеством. Вован напомнил, что перехватывать звонки мошенников пранкеры начали с лета 2024 года и уже выпустили несколько программ на эту тему.

«Стараемся быстро актуализировать информацию, поскольку мошенники, к сожалению, тоже на месте не стоят. В последнее время начинают даже детей изводить, к примеру, заставляют школьников поджигать различные учреждения. Мы показываем, как работают схемы мошенников, и что они из себя представляют. Многие до сих пор думают, что мошенники – 10 зэков с одним телефоном. На самом деле это целая система, которая полностью контролируется и спонсируется украинским государством, часть денег идет на украинскую армию. Надо доносить это, чтобы люди знали, что это огромная угроза национальной безопасности», - пояснил он.