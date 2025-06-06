Вован и Лексус назвали отказ от смартфона лучшим способом избежать утечек данных
Сложность противостояния мошенникам в том, что они постоянно обновляют схему действий, рассказали НСН Вован и Лексус.
Не все россияне сегодня понимают, что деньги жертв телефонных мошенников чаще всего напрямую направляются на нужды ВСУ, заявили спецкору НСН российские пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) на церемонии вручения Национальной премии интернет-контента.
Ранее блогеры договорились с председателем Следственного комитета России Александром Бастрыкиным о взаимодействии по борьбе с телефонным мошенничеством. Вован напомнил, что перехватывать звонки мошенников пранкеры начали с лета 2024 года и уже выпустили несколько программ на эту тему.
«Стараемся быстро актуализировать информацию, поскольку мошенники, к сожалению, тоже на месте не стоят. В последнее время начинают даже детей изводить, к примеру, заставляют школьников поджигать различные учреждения. Мы показываем, как работают схемы мошенников, и что они из себя представляют. Многие до сих пор думают, что мошенники – 10 зэков с одним телефоном. На самом деле это целая система, которая полностью контролируется и спонсируется украинским государством, часть денег идет на украинскую армию. Надо доносить это, чтобы люди знали, что это огромная угроза национальной безопасности», - пояснил он.
При этом собеседник НСН отметил, что сегодня уже недостаточно заботиться лишь о защите персональных данных, поскольку большой объем информации есть в открытом доступе.
«Персональные данные сегодня воруют у мелких компаний и корпораций. Прежде штраф за это был копеечный, 60-50 тысяч рублей. При миллионных оборотах аферистские конторы могут купить базу за несколько тысяч долларов и проанализировать, где человек живет, какие продукты покупает. Это позволяет сделать вывод о его финансовом уровне. У нас почему-то говорят о защите персональных данных, но что защищать, если все уже украдено до нас. Работоспособный, но не совсем идеальный способ защиты данных – просто не пользоваться телефоном», - сказал он.
Как добавил Вован, наиболее действенный способ защиты персональных данных – отказ от использования смартфонов, однако это слишком сложная в исполнении мера.
В свою очередь Лексус заметил, что в современных реалиях важно продвигать в интернете позитивный контент.
«У наших граждан, к сожалению, пользуется спросом какой-то негатив, скандалы, а сделать так, чтобы позитивный контент был упакован интересно – большая проблема. Позитивный контент нужно продвигать всегда. Подобные премии как раз делают так, чтобы интересные проекты были замечены, и в то же время несли позитивную смысловую нагрузку», - заявил он.
С 30 мая 2025 года в России вступили в силу поправки к Кодексу РФ об административных правонарушениях, усиливающие ответственность за нарушение порядка обработки персональных данных. В дальнейшем оборотные штрафы для компаний, которые допустили утечку данных, составят до 3% от выручки, но не менее 25 миллионов и не более 500 миллионов рублей. Помимо прочего установлены санкции размером до трех миллионов рублей за неуведомление об утечке персональных данных, напоминает «Радиоточка НСН».
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