Сикорский заявил Вовану и Лексусу, что Польша уже не хочет защищать Украину
Глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил в разговоре с пранкерами Владимиром Кузнецовым и Алексеем Столяровым (Вован и Лексус), что у Варшавы сейчас нет желания защищать Украину. Соответствующая запись опубликована в Telegram-канале пранкеров.
Они позвонили европейскому политику от лица экс-президента Украины Петра Порошенко и спросили у него, готова ли Варшава помочь Киеву. Глава польского МИД ответил, что премьер-министр Польши не хотел бы этого делать.
«Все изменится, если фронт начнет рушится. Все может измениться, но на данный момент желание это делать (помогать Украине – ред. НСН) нулевое», - подчеркнул Сикорский.
Кроме того, он высказался против роста числа украинских беженцев в Европе.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский выразил недовольство по поводу отказа Польши сбивать ракеты, направляющиеся в сторону украинской территории. Он считает, что Варшава не готова принимать самостоятельное решение по этому вопросу и нуждается в поддержке других членов НАТО, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru