Сикорский заявил Вовану и Лексусу, что Польша уже не хочет защищать Украину

Глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил в разговоре с пранкерами Владимиром Кузнецовым и Алексеем Столяровым (Вован и Лексус), что у Варшавы сейчас нет желания защищать Украину. Соответствующая запись опубликована в Telegram-канале пранкеров.

Они позвонили европейскому политику от лица экс-президента Украины Петра Порошенко и спросили у него, готова ли Варшава помочь Киеву. Глава польского МИД ответил, что премьер-министр Польши не хотел бы этого делать.

СМИ: В Польше сорвали сроки создания украинского легиона

«Все изменится, если фронт начнет рушится. Все может измениться, но на данный момент желание это делать (помогать Украине – ред. НСН) нулевое», - подчеркнул Сикорский.

Кроме того, он высказался против роста числа украинских беженцев в Европе.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский выразил недовольство по поводу отказа Польши сбивать ракеты, направляющиеся в сторону украинской территории. Он считает, что Варшава не готова принимать самостоятельное решение по этому вопросу и нуждается в поддержке других членов НАТО, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: EPA / ТАСС
ТЕГИ:УкраинаПольша

Горячие новости

Все новости

партнеры