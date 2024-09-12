Сикорский заявил Вовану и Лексусу, что Польша уже не хочет защищать Украину

Глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил в разговоре с пранкерами Владимиром Кузнецовым и Алексеем Столяровым (Вован и Лексус), что у Варшавы сейчас нет желания защищать Украину. Соответствующая запись опубликована в Telegram-канале пранкеров.

Они позвонили европейскому политику от лица экс-президента Украины Петра Порошенко и спросили у него, готова ли Варшава помочь Киеву. Глава польского МИД ответил, что премьер-министр Польши не хотел бы этого делать.