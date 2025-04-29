Пранкеры Вован и Лексус «развели» конгрессмена-республиканца Джо Уилсона

Российские пранкеры Вован и Лексус (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров) позвонили конгрессмену-республиканцу Джо Уилсону, об этом они сообщили в своем Telegram-канале.

Уилсон думал, что общается с экс-президентом Украины Петром Порошенко.

Уилсон в беседе с «Порошенко» пытался убедить его, что американский лидер Дональд Трамп находится на стороне Украины, так как он вооружал Киев «ракетами Javelin и остановил «Северный поток 2».