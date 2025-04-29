Пранкеры Вован и Лексус «развели» конгрессмена-республиканца Джо Уилсона

Российские пранкеры Вован и Лексус (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров) позвонили конгрессмену-республиканцу Джо Уилсону, об этом они сообщили в своем Telegram-канале.

Уилсон думал, что общается с экс-президентом Украины Петром Порошенко.

Уилсон в беседе с «Порошенко» пытался убедить его, что американский лидер Дональд Трамп находится на стороне Украины, так как он вооружал Киев «ракетами Javelin и остановил «Северный поток 2».

Пранкер Вован: Сенатор Кардин написал донос в ФБР после беседы с «Кулебой»

Также Уилсон заявил, что Трамп мастер заключать сделки, а госсекретаря США Марко Рубио назвал тузом в рукаве Украины, который умеет слушать и будет предпринимать реальные шаги для переговоров.

Также американский политик заявил, что поддерживает вступление Украины в НАТО.

Ранее пранкеры Вован и Лексус заявили, что планируют снять художественный фильм о подготовке к своим розыгрышам западных политиков, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС / Петр Ковалев
ТЕГИ:СШАПранкер ВованПранкеры

Горячие новости

Все новости

партнеры