Пранкеры Вован и Лексус «развели» конгрессмена-республиканца Джо Уилсона
Российские пранкеры Вован и Лексус (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров) позвонили конгрессмену-республиканцу Джо Уилсону, об этом они сообщили в своем Telegram-канале.
Уилсон думал, что общается с экс-президентом Украины Петром Порошенко.
Уилсон в беседе с «Порошенко» пытался убедить его, что американский лидер Дональд Трамп находится на стороне Украины, так как он вооружал Киев «ракетами Javelin и остановил «Северный поток 2».
Также Уилсон заявил, что Трамп мастер заключать сделки, а госсекретаря США Марко Рубио назвал тузом в рукаве Украины, который умеет слушать и будет предпринимать реальные шаги для переговоров.
Также американский политик заявил, что поддерживает вступление Украины в НАТО.
Ранее пранкеры Вован и Лексус заявили, что планируют снять художественный фильм о подготовке к своим розыгрышам западных политиков, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru