Дизайнер Лебедев назвал Вована и Лексуса своими любимыми пранкерами

Лебедев заявил, что розыгрыши Кузнецова и Столярова — блестящая спецоперация, «фантастическая в своем изяществе». По его словам, герои пранков добровольно общаются со своими собеседниками и выдают им секретную информацию.

«Ребята настолько кретины, что, собственно, Лексус и Вован нам это показывают, публикуя видео с их кретинизмом», — отметил Лебедев. По словам блогера, жертвы пранкеров дискредитируют себя на ровном месте, думая, что они самые хитрые.

Ранее Акунин в ходе беседы с пранкерами заявил, что не имеет претензий к украинцам за атаки на Крым и другие российские регионы. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

В свою очередь Быков также заявил, что у него нет претензий к ВСУ за атаки на Россию и что он гордится тем, что чем-то может быть полезен Украине. Также писатель-иноагент пообещал, что в случае публикации книги «пустил бы весь гонорар на дроны».

