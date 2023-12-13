Дизайнер Лебедев назвал Вована и Лексуса своими любимыми пранкерами
Российский блогер и дизайнер Артемий Лебедев в своем обзоре новостей назвал Вована (Владимира Кузнецова) и Лексуса (Алексея Столярова) своими любимыми пранкерами, а их жертв — теми, кто в беседе демонстрирует свой кретинизм. За последнюю неделю жертвами пранкеров стали уехавшие из России и осудившие спецоперацию известные писатели Борис Акунин (настоящее имя — Григорий Чхартишвили) и Дмитрий Быков (признан в России иноагентом).
Лебедев заявил, что розыгрыши Кузнецова и Столярова — блестящая спецоперация, «фантастическая в своем изяществе». По его словам, герои пранков добровольно общаются со своими собеседниками и выдают им секретную информацию.
«Ребята настолько кретины, что, собственно, Лексус и Вован нам это показывают, публикуя видео с их кретинизмом», — отметил Лебедев. По словам блогера, жертвы пранкеров дискредитируют себя на ровном месте, думая, что они самые хитрые.
Ранее Акунин в ходе беседы с пранкерами заявил, что не имеет претензий к украинцам за атаки на Крым и другие российские регионы. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
В свою очередь Быков также заявил, что у него нет претензий к ВСУ за атаки на Россию и что он гордится тем, что чем-то может быть полезен Украине. Также писатель-иноагент пообещал, что в случае публикации книги «пустил бы весь гонорар на дроны».
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