«Вопросы к Минздраву!»: Создатели вакцины «Спутник V» признали ее неэффективность

В разгар осенней «тридемии» глава Центра Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург подтвердил опасения вирусологов о том, что российская вакцина «Спутник V» в нынешнем своем варианте перестала защищать от преобладающих в популяции вариантов коронавируса.

Обновленная вакцина сейчас проходит клинические испытания, сообщил он Ожидается, что 10 декабря она получит регистрационное удостоверение, а в гражданский оборот поступит не раньше марта 2024 года.

Он также признал, что к тому моменту обновленный «Спутник V» уже может потерять актуальность против вариантов коронавируса, которые будут преобладать. Однако закон не позволяет ускорить разработку.

Новые варианты вакцины от коронавируса уже готовы, но ждут одобрения Минздрава, заявил профессор МГУ, доктор биологических наук, вирусолог Алексей Аграновский в разговоре с НСН.

«Вакцина подходит к вирусу, как ключ к замку. Вакцина «Спутник V» делалась против нулевого штамма Covid-19, сейчас штаммы изменились, поэтому титр нейтрализующих антител, которые образуются в ответ на вакцинацию против «омикрона», «кракена» будет низким. Нужная новая вакцина. Это задача технически выполняется не так долго. Такие варианты в центре Гамалеи уже сделаны, как скоро они появятся – зависит от Минздрава, от того, когда будет выдано разрешение. Они должны пройти клинические испытания, только после этого они могут быть использованы для вакцинации», - объяснил он.