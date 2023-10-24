«Вопросы к Минздраву!»: Создатели вакцины «Спутник V» признали ее неэффективность
На фоне сообщений о тройной эпидемии в России в центре Гамалеи признали неэффективность вакцины против коронавируса из-за новых штаммов. Вирусологи уверяют, что новый вариант готов, но требуется одобрение Минздрава.
В разгар осенней «тридемии» глава Центра Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург подтвердил опасения вирусологов о том, что российская вакцина «Спутник V» в нынешнем своем варианте перестала защищать от преобладающих в популяции вариантов коронавируса.
Обновленная вакцина сейчас проходит клинические испытания, сообщил он Ожидается, что 10 декабря она получит регистрационное удостоверение, а в гражданский оборот поступит не раньше марта 2024 года.
Он также признал, что к тому моменту обновленный «Спутник V» уже может потерять актуальность против вариантов коронавируса, которые будут преобладать. Однако закон не позволяет ускорить разработку.
Новые варианты вакцины от коронавируса уже готовы, но ждут одобрения Минздрава, заявил профессор МГУ, доктор биологических наук, вирусолог Алексей Аграновский в разговоре с НСН.
«Вакцина подходит к вирусу, как ключ к замку. Вакцина «Спутник V» делалась против нулевого штамма Covid-19, сейчас штаммы изменились, поэтому титр нейтрализующих антител, которые образуются в ответ на вакцинацию против «омикрона», «кракена» будет низким. Нужная новая вакцина. Это задача технически выполняется не так долго. Такие варианты в центре Гамалеи уже сделаны, как скоро они появятся – зависит от Минздрава, от того, когда будет выдано разрешение. Они должны пройти клинические испытания, только после этого они могут быть использованы для вакцинации», - объяснил он.
По его словам, массовая вакцинация в России больше не нужна, прививки следует рекомендовать группам риска.
«Мне кажется, массовой обязательной вакцинации не будет, судя по настроению в обществе. Сертификаты о вакцинации уже в прошлом, это должно делаться по желанию. Прививку следует рекомендовать группам риска – людям со слабым иммунитетом, пожилым. Пихать ее всем подряд не стоит, настаивать не надо. Но этот инструмент защиты должен быть», - резюмировал собеседник НСН.
Накануне завкафедрой инфекционных болезней взрослых и эпидемиологии Санкт-Петербургского государственного педиатрического медуниверситета Елена Эсауленко на коференции сообщила, что этой осенью в России может начаться тридемия. Так эксперты называют тройную эпидемию, состоящую из комплекса сезонных вирусов, гриппа и коронавируса (COVID-19).
В связи с этим врач-иммунолог Владимир Болибок в интервью НСН напомнил, что необходимо вакцинироваться от гриппа и коронавирусной инфекции раз в год. По его словам, вакцинация позволит избежать тяжелого течения коронавируса и осложнений от постковидного синдрома.
«От гриппа и от коронавирусной инфекции у нас есть прививки. Сейчас достаточно актуальный вопрос, что надо делать вакцинацию, по крайней мере, раз в год. Хотя иммунитет после прививки от коронавируса не предохраняет на 100% от заражения, но он предохраняет от тяжелого течения коронавируса и от осложнений постковидного синдрома. От остальных ОРВИ, включая грипп, очень хорошо защищают банальные маски. Особенно это касается тех, кто попадает в группу риска: пожилые, люди с сахарным диабетом и так далее», - сказал Болибок.
Иммунолог отметил, что основная проблема, которая создает осложнения – это постковидный синдром. По словам Болибока, из-за него могут появиться аутоиммунные заболевания и онкология.
«Проблема в том, что коронавирусная инфекция течет тяжелее, чем ОРВИ. Она вызывает большее количество осложнений. Если говорить про взрослое население, то основная проблема, которая создает эти осложнения – это постковидный синдром, он очень разнообразный… Либо неврологическая симптоматика, либо сердечно-сосудистая, аутоиммунных заболеваний много, может спровоцировать онкологию», - резюмировал он.
При этом еще в начале октября директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН говорил, что вакцинация от коронавируса «Спутник V» и «Спутник Лайт» сегодня не имеет особого смысла.
«Профессиональное сообщество уже предупредило, что текущая вакцинация от COVID-19 требует применения обновленных вакцин, которые проходят сейчас клинические исследования. Подъем заболеваемости отмечается, но распространяется подтип «пирола», который вызывает заболевание в легкой форме почти у 90% населения. У групп риска могут возникать тяжелые течения. Предыдущие версии той же «Спутник V» могут демонстрировать недостаточную эффективность, особенно у групп высокого риска», - отметил он.
Собеседник НСН подчеркнул, что сегодня в приоритете у граждан должна быть вакцинация против гриппа, который атакует ряд регионов. В Москве и Санкт-Петербурге уже значительно возросло число госпитализаций.
«В настоящее время актуальной является вакцинация от гриппа. Профилактика гриппа должна проводиться фактически в любом возрасте при отсутствии индивидуальных противопоказаний. Грипп к нам уже пришел, но пока не так активно распространился. Поэтому важно подготовиться. Эта инфекция была вытеснена коронавирусной, но теперь возвращается, а иммунитет от гриппа не такой долгосрочный – до двух лет. В некоторых регионах уже превышен эпидемический порог заболеваемости. Пока ситуация не требует ограничительных мер, но Роспотребнадзор будет принимать решения на местах. Растет число госпитализаций в крупных городах, включая Москву и Санкт-Петербург»,- рассказал он.
Со своей стороны, главный внештатный детский аллерголог-иммунолог Минздрава Московской области, профессор, доктор медицинских наук Андрей Продеус в пресс-центре НСН призвал сделать вакцину нового поколения, которая поможет защитить граждан от новых подвидов COVID-19.
«Я рекомендую делать вакцину от гриппа и коронавируса в один день, это разрешено. Мне очень бы хотелось, чтобы у нас была вакцина нового поколения, которая дает лучшую защиту. Если выбирать, какую вакцину сделать – от гриппа или от коронавируса – я считаю, что от гриппа сейчас более актуально», - сказал он.
Он также призвал не забывать о простых правилах гигиены, которые очень влияют на инфекционную заболеваемость.
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