«Не пихать всем подряд»: Новая вакцина от COVID-19 ждет одобрения Минздрава

«Вакцина подходит к вирусу, как ключ к замку. Вакцина «Спутник V» делалась против нулевого штамма Covid-19, сейчас штаммы изменились, поэтому титр нейтрализующих антител, которые образуются в ответ на вакцинацию против «омикрона», «кракена» будет низким. Нужная новая вакцина. Это задача технически выполняется не так долго. Такие варианты в центре Гамалеи уже сделаны, как скоро они появятся – зависит от Минздрава, от того, когда будет выдано разрешение. Они должны пройти клинические испытания, только после этого они могут быть использованы для вакцинации», - объяснил он.

По его словам, массовая вакцинация в России больше не нужна, прививки следует рекомендовать группам риска.

«Мне кажется, массовой обязательной вакцинации не будет, судя по настроению в обществе. Сертификаты о вакцинации уже в прошлом, это должно делаться по желанию. Прививку следует рекомендовать группам риска – людям со слабым иммунитетом, пожилым. Пихать ее всем подряд не стоит, настаивать не надо. Но этот инструмент защиты должен быть», - резюмировал собеседник НСН.

Вакцинация от коронавируса «Спутник V» и «Спутник Лайт» сегодня не имеет особого смысла, заявил директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов. Он отметил, что необходимо дождаться завершения испытаний обновленных вакцин против нового штамма «пирола», передает «Радиоточка НСН».

