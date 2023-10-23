«Не пихать всем подряд»: Новая вакцина от COVID-19 ждет одобрения Минздрава
Вирусолог Алексей Аграновский заявил НСН, что новая вакцина уже готова, сроки ее появления на рынке зависят от решения Минздрава.
Новые варианты вакцины от коронавируса уже готовы, но ждут одобрения Минздрава, заявил профессор МГУ, доктор биологических наук, вирусолог Алексей Аграновский в разговоре с НСН.
Ранее директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что вакцина от COVID-19 «Спутник V» потеряла эффективность в борьбе с новым штаммом, но сейчас разрабатывается новая. Аграновский подтвердил, что «Спутник V» и правда не подходит к новым штаммам.
«Вакцина подходит к вирусу, как ключ к замку. Вакцина «Спутник V» делалась против нулевого штамма Covid-19, сейчас штаммы изменились, поэтому титр нейтрализующих антител, которые образуются в ответ на вакцинацию против «омикрона», «кракена» будет низким. Нужная новая вакцина. Это задача технически выполняется не так долго. Такие варианты в центре Гамалеи уже сделаны, как скоро они появятся – зависит от Минздрава, от того, когда будет выдано разрешение. Они должны пройти клинические испытания, только после этого они могут быть использованы для вакцинации», - объяснил он.
По его словам, массовая вакцинация в России больше не нужна, прививки следует рекомендовать группам риска.
«Мне кажется, массовой обязательной вакцинации не будет, судя по настроению в обществе. Сертификаты о вакцинации уже в прошлом, это должно делаться по желанию. Прививку следует рекомендовать группам риска – людям со слабым иммунитетом, пожилым. Пихать ее всем подряд не стоит, настаивать не надо. Но этот инструмент защиты должен быть», - резюмировал собеседник НСН.
Вакцинация от коронавируса «Спутник V» и «Спутник Лайт» сегодня не имеет особого смысла, заявил директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов. Он отметил, что необходимо дождаться завершения испытаний обновленных вакцин против нового штамма «пирола», передает «Радиоточка НСН».
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