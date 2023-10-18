«Осложнения вплоть до онкологии»: Иммунолог рассказал, как защититься от тридемии
Основная проблема, которая создает осложнения для организма – это постковидный синдром, отметил в эфире НСН Владимир Болибок.
Необходимо вакцинироваться от гриппа и коронавирусной инфекции раз в год, заявил врач-иммунолог Владимир Болибок в интервью НСН. По его словам, вакцинация позволит избежать тяжелого течения коронавируса и осложнений от постковидного синдрома.
Накануне завкафедрой инфекционных болезней взрослых и эпидемиологии Санкт-Петербургского государственного педиатрического медуниверситета Елена Эсауленко на коференции сообщила, что этой осенью в России может начаться тридемия. Так эксперты называют тройную эпидемию, состоящую из комплекса сезонных вирусов, гриппа и коронавируса (COVID-19). На этом фоне Болибок призвал россиян к вакцинации.
«От гриппа и от коронавирусной инфекции у нас есть прививки. Сейчас достаточно актуальный вопрос, что надо делать вакцинацию, по крайней мере, раз в год. Хотя иммунитет после прививки от коронавируса не предохраняет на 100% от заражения, но он предохраняет от тяжелого течения коронавируса и от осложнений постковидного синдрома. От остальных ОРВИ, включая грипп, очень хорошо защищают банальные маски. Особенно это касается тех, кто попадает в группу риска: пожилые, люди с сахарным диабетом и так далее», - сказал Болибок.
Иммунолог отметил, что основная проблема, которая создает осложнения – это постковидный синдром. По словам Болибока, из-за него могут появиться аутоиммунные заболевания и онкология.
«Проблема в том, что коронавирусная инфекция течет тяжелее, чем ОРВИ. Она вызывает большее количество осложнений. Если говорить про взрослое население, то основная проблема, которая создает эти осложнения – это постковидный синдром, он очень разнообразный… Либо неврологическая симптоматика, либо сердечно-сосудистая, аутоиммунных заболеваний много, может спровоцировать онкологию», - резюмировал Болибок.
Ранее профессор МГУ, доктор биологических наук, вирусолог Алексей Аграновский в разговоре с НСН заявил, что россияне устали бояться коронавируса и расслабились. При этом он отметил, что именно соблюдение простых рекомендаций сегодня позволит избежать возвращения к условным QR-кодам в будущем, передает «Радиоточка НСН».
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