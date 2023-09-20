«Мойте руки чаще!»: Как не заболеть COVID-19 осенью 2023 года
Профессор Андрей Продеус напомнил, что простые правила помогут не заболевать в период сезонных обострений. Он призвал чаще мыть руки и соблюдать социальную дистанцию.
Главный внештатный детский аллерголог-иммунолог Минздрава Московской области, профессор, доктор медицинских наук Андрей Продеус в пресс-центре НСН дал советы, которые помогут не заболеть коронавирусом этой осенью.
«Если вы болеете, оставайтесь дома и лечитесь. Мойте руки, потому что гигиена очень сильно влияет на инфекционную заболеваемость. Старайтесь соблюдать социальную дистанцию, целовать и обнимать только близких. Также не забывайте вести здоровый образ жизни. И прививайтесь от гриппа! Это те самые простые вещи, которые каждый человек может для себя сделать», - призвал он.
Новые подвиды коронавируса, включая «пиролу», могут обойти вакцину, которая настроена на исходный вариант, заявил ранее Завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского государственного университета, академик РАН Сергей Нетесов в пресс-центре НСН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru