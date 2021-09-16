«Вопрос репутации». Российским вакцинам нужен хороший пиар

«Это вопрос продвижения и репутации вакцин. По испытаниям "Спутника" вышли статьи в Lancete и Vaccines и обзор в Nature. Опубликованные данные свидетельствуют о ее безопасности и эффективности. Кроме того, есть позитивные данные по вакцинации в Аргентине и Сан-Марино, "Спутник V" признан во многих других странах», - напомнил ученый.

По его мнению, недоверие к другим отечественным вакцинам можно назвать обоснованным, так как об этих препаратах мало что известно.

«По вакцинам "КовиВак" и "ЭпиВакКорона" ни одной статьи в серьезных рецензируемых изданиях не было. Отсюда недоверие к этим вакцинам. Разработчикам следует опубликовать данные клинических испытаний и продвигать свои препараты в мире - тогда отношение, возможно, изменится к лучшему», - резюмировал вирусолог.

Ранее в эфире НСН депутат Госдумы РФ уходящего созыва, академик РАН, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко заявил о том, что советы о ревакцинации должны давать врачи, а не производители и разработчики вакцин.

