«Вопрос репутации». Российским вакцинам нужен хороший пиар

Профессор МГУ назвал обоснованным недоверие к отечественным препаратам, так как о них мало что известно.

Российские вакцины «КовиВак» и «ЭпиВакКорона» нуждаются в профессиональном продвижении, в настоящий момент о них мало что известно, отметил в эфире НСН доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский.

Ранее туроператоры объявили об изменениях в правилах въезда российских туристов на территорию Турции. С 14 сентября без результатов ПЦР-тестов в страну могут приехать только туристы с сертификатами о вакцинации «Спутником V», а также переболевшие.

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«Это вопрос продвижения и репутации вакцин. По испытаниям "Спутника" вышли статьи в Lancete и Vaccines и обзор в Nature. Опубликованные данные свидетельствуют о ее безопасности и эффективности. Кроме того, есть позитивные данные по вакцинации в Аргентине и Сан-Марино, "Спутник V" признан во многих других странах», - напомнил ученый.

По его мнению, недоверие к другим отечественным вакцинам можно назвать обоснованным, так как об этих препаратах мало что известно.

«По вакцинам "КовиВак" и "ЭпиВакКорона" ни одной статьи в серьезных рецензируемых изданиях не было. Отсюда недоверие к этим вакцинам. Разработчикам следует опубликовать данные клинических испытаний и продвигать свои препараты в мире - тогда отношение, возможно, изменится к лучшему», - резюмировал вирусолог.

Ранее в эфире НСН депутат Госдумы РФ уходящего созыва, академик РАН, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко заявил о том, что советы о ревакцинации должны давать врачи, а не производители и разработчики вакцин.

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Фото: mos.ru
ТЕГИ:Спутник VВакцинаТурцияТуризмКоронавирус
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