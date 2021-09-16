Турция перестала принимать без ПЦР-теста привитых «ЭпиВакКороной» и «КовиВаком» россиян
Российские туристы, привитые от коронавируса вакцинами «ЭпиВакКорона» и «КовиВак», не смогут въехать в Турцию без предоставления ПЦР-теста. Об этом сообщает «Интерфакс со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России (АТОР).
«Турция с 14 сентября принимает без тестов только туристов с сертификатами о вакцинации "Спутником V" и переболевших. При этом вторая доза должна быть сделана как минимум за 14 дней до прибытия», — подчеркнули в АТОР.
Отмечается, что привившимся другими препаратами россиянам, отправляющимся в Турцию после 14 сентября, необходим отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за 72 часа до прибытия в страну, сообщает Ura.ru. Для въезда в Турцию допускается также результат сделанного не ранее, чем за 48 часов, теста на антиген.
В АТОР добавили, что сертификат вакцинации должен быть переведен на английский язык, в нем необходимо указать данные загранпаспорта и QR-код.
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