В Европейском центре вакцинации защитили «Спутник V» от придирок ВОЗ
Врач-иммунолог Зоя Скорпилева назвала необоснованными претензии к российской вакцине по поводу производства и хранения.
Врач-иммунолог Европейского центра вакцинации Зоя Скорпилева назвала политическим решение ВОЗ приостановить одобрение вакцины «Спутник V». В эфире НСН она сочла необоснованным придирчивость организации насчет условий производства препарата против коронавируса.
«Это чистая политика. «Спутник» действительно себя очень неплохо зарекомендовал. У него нет таких тяжелых осложнений, как тромбозы, которые есть на Phizer или AstraZeneca. Я не думаю, что там могли возникнуть какие-то проблемы по поводу производства, хранения или еще чего-то. Тем более, я подозреваю, что везде стоит не отечественное оборудование, а импортное, на котором в России производится большинство лекарственных средств и которое проверяется на всех уровнях», - отметила Скорпилева.
По ее словам, у российской стороны есть два варианта, как реагировать на то, что ВОЗ отказывается одобрять вакцину для применения.
«С учетом того, что Pfizer прошел регистрацию, но не прошел сертификацию, сейчас в России наверняка постараются каким-то образом приостановить сертификацию препарата. Я не знаю, какие еще «ответки» могут последовать, что придумает наше руководство. Или пойдут ликвидировать те последствия, которых на самом деле нет», - заявила иммунолог.
Резюмируя, Скорпилева подчеркнула, что объективных причин не одобрять «Спутник V» нет.
«Думаю, все видят, что в этой истории больше политики. Мы постоянно общаемся с нашими коллегами за рубежом, и они тоже от этого очень устали», - заявила она.
Ранее замглавы Панамериканской организации здравоохранения (PAHO) доктор Жарбас Барбоса сообщил журналистам, что процесс одобрения российской вакцины «Спутник V» приостановлен из-за того, что во время инспекции на одну из фабрик, производящую «Спутник V», были выявлены нарушения.
В июне ВОЗ опубликовала отчет по итогам проверки четырех российских предприятий, на которых производится «Спутник V». В отчете говорилось, что к работе предприятия ОАО «Фармстандарт — Уфимский витаминный завод», расположенного в Башкирии (ОАО «Фармстандарт — УфаВИТА»), у организации возникли замечания. Позднее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что уфимский производитель вакцины исправил все недочеты, на которые было указано со стороны ВОЗ.
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