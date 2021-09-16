В Европейском центре вакцинации защитили «Спутник V» от придирок ВОЗ

По ее словам, у российской стороны есть два варианта, как реагировать на то, что ВОЗ отказывается одобрять вакцину для применения.

«С учетом того, что Pfizer прошел регистрацию, но не прошел сертификацию, сейчас в России наверняка постараются каким-то образом приостановить сертификацию препарата. Я не знаю, какие еще «ответки» могут последовать, что придумает наше руководство. Или пойдут ликвидировать те последствия, которых на самом деле нет», - заявила иммунолог.

Резюмируя, Скорпилева подчеркнула, что объективных причин не одобрять «Спутник V» нет.

«Думаю, все видят, что в этой истории больше политики. Мы постоянно общаемся с нашими коллегами за рубежом, и они тоже от этого очень устали», - заявила она.

Ранее замглавы Панамериканской организации здравоохранения (PAHO) доктор Жарбас Барбоса сообщил журналистам, что процесс одобрения российской вакцины «Спутник V» приостановлен из-за того, что во время инспекции на одну из фабрик, производящую «Спутник V», были выявлены нарушения.

В июне ВОЗ опубликовала отчет по итогам проверки четырех российских предприятий, на которых производится «Спутник V». В отчете говорилось, что к работе предприятия ОАО «Фармстандарт — Уфимский витаминный завод», расположенного в Башкирии (ОАО «Фармстандарт — УфаВИТА»), у организации возникли замечания. Позднее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что уфимский производитель вакцины исправил все недочеты, на которые было указано со стороны ВОЗ.

