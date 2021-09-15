«Великий вакцинатор». Онищенко раскритиковал биолога-Гинцбурга за советы

В докладе говорится, что если дополнительные бустерные дозы будут вводиться в организм слишком рано или слишком часто, то это может вызвать у пациента осложнения. В частности, миокардит (если речь идет о введении мРНК-вакцин, то есть препаратов от компаний Pfizer и Moderna), а также синдром Гийена-Барре (если говорится о вакцинах на основе аденовируса, включая «Спутник V» и препарат от AstraZeneca).

