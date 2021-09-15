«Великий вакцинатор». Онищенко раскритиковал биолога-Гинцбурга за советы
Бывший главный санитарный врач России считает, что советы о ревакцинации должны давать врачи, а не производители и разработчики вакцин.
Нужно ревакцинироваться или нет, должны определять врачи, а не производители вакцин, заявил в эфире НСН депутат Госдумы РФ уходящего созыва, академик РАН, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко. Так он отреагировал на статью в медицинском журнале Lancet, в которой утверждается, что ревакцинация бесполезна, а в некоторых случаях даже вредна.
«У нас о ревакцинации первыми начали кричать разработчики и производители вакцин. По медицинской этике они вообще молчать должны. Вы вакцину делаете, а врачи разберутся. Тот же Гинцбург, наш друг, великим стал вакцинатором. Сам не врач, биолог, и вот он дает советы. Понятно, почему это происходит. Нетрудно догадаться. Если почитать «Капитал» Маркса, то там было: материя первична», - заметил Онищенко.
Ранее в авторитетном медицинском журнале Lancet появилась публикация, в которой утверждается, что ранняя ревакцинация от коронавируса может привести к побочным эффектам. Эксперты подчеркивают, что это касается как мРНК-вакцин, так и препаратов на основе аденовируса.
В докладе говорится, что если дополнительные бустерные дозы будут вводиться в организм слишком рано или слишком часто, то это может вызвать у пациента осложнения. В частности, миокардит (если речь идет о введении мРНК-вакцин, то есть препаратов от компаний Pfizer и Moderna), а также синдром Гийена-Барре (если говорится о вакцинах на основе аденовируса, включая «Спутник V» и препарат от AstraZeneca).
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