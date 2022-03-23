Вооружены, но не опасны: В полиции исключили всплеск преступности из-за скупки оружия россиянами
Глава московского профсоюза полиции Михаил Пашкин заверил, что оружием закупаются впрок охотники, а за безопасностью в стране пристально следят правоохранители.
Россияне стали запасаться оружием, не из-за того, что боятся роста преступности, а из-за возможного роста цен. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил глава московского профсоюза полиции Михаил Пашкин.
Ранее стало известно, что за последний месяц в России увеличился спрос на сейфы, а также на патроны и отечественное оружие. В качестве причин в первом случае выделяют колебания курса валют и увеличение объема наличных средств у населения. Во втором - рост цены на импортозависимую оружейную продукцию. Пашкин видит причину возросшего спроса именно в этом.
«Скорее всего, люди закупаются, потому что боятся, как бы потом эта продукция не исчезла. На 90% спрос вырос из-за того, что люди боятся повышения цен. Например, пачка бумаги подорожала в десять раз. Люди же все видят. Это те вещи, которыми граждане раньше пользовались и не задумывались о том, когда именно их надо покупать», - отметил он.
При этом глава московского профсоюза полиции считает, что обратного эффекта, связанного с ростом преступности из-за увеличения оружия на руках у граждан, не будет.
«У преступников оружие всегда есть. Оно не задекларировано, никем не зафиксировано. Преступник всегда найдет оружие. А добропорядочные граждане просто запасаются. Тульский и другие заводы получат хорошую прибыль на выпуске патронов. Покупая все охотничьи принадлежности, одни люди дают работу другим. Думаю, что в нынешнее неспокойное время скорее наоборот будет спад преступности, потому что страна мобилизуется. Будут приняты и уже принимаются более жесткие законы. За людьми и общественными организациями осуществляется более жесткий контроль. У нас очень большой процент преступности связан с мигрантами. Например, в двух регионах им уже запретили работать, поэтому, думаю, преступность с миграцией сократится», - заключил Пашкин.
Ранее эксперт по комплексной безопасности Андрей Павлов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что дома опасно хранить наличные деньги на сумму более полумиллиона рублей, а обезопасить себя можно хитростью и тайниками.
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