Вооружены, но не опасны: В полиции исключили всплеск преступности из-за скупки оружия россиянами

Ранее стало известно, что за последний месяц в России увеличился спрос на сейфы, а также на патроны и отечественное оружие. В качестве причин в первом случае выделяют колебания курса валют и увеличение объема наличных средств у населения. Во втором - рост цены на импортозависимую оружейную продукцию. Пашкин видит причину возросшего спроса именно в этом.

«Скорее всего, люди закупаются, потому что боятся, как бы потом эта продукция не исчезла. На 90% спрос вырос из-за того, что люди боятся повышения цен. Например, пачка бумаги подорожала в десять раз. Люди же все видят. Это те вещи, которыми граждане раньше пользовались и не задумывались о том, когда именно их надо покупать», - отметил он.

При этом глава московского профсоюза полиции считает, что обратного эффекта, связанного с ростом преступности из-за увеличения оружия на руках у граждан, не будет.