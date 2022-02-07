«Сотрудников не хватает!»: В профсоюзе полиции поддержали домашнюю самооборону

Россиянам жизненно необходимо дать право на самооборону, так как полицейских недостаточно для охраны всех жителей страны, заявил глава профсоюза полиции по СВАО Москвы Игорь Суслов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

Ранее стало известно, что в Госдуме подготовили проект закона, представляющий россиянам право всеми способами защищать свою жизнь, родных и близких от любого преступного посягательства незаконно проникших в дом или квартиру лиц. При этом ранее были расширены полномочия правоохранительных органов: они получили законное право проникать в жилые помещения при подозрениях насчет совершения преступления.