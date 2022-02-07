«Сотрудников не хватает!»: В профсоюзе полиции поддержали домашнюю самооборону
В России у полиции нет возможности защитить каждого гражданина, поэтому нужно разрешить жителям страны обороняться от преступников, считает глава профсоюза полиции Игорь Суслов.
Россиянам жизненно необходимо дать право на самооборону, так как полицейских недостаточно для охраны всех жителей страны, заявил глава профсоюза полиции по СВАО Москвы Игорь Суслов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Ранее стало известно, что в Госдуме подготовили проект закона, представляющий россиянам право всеми способами защищать свою жизнь, родных и близких от любого преступного посягательства незаконно проникших в дом или квартиру лиц. При этом ранее были расширены полномочия правоохранительных органов: они получили законное право проникать в жилые помещения при подозрениях насчет совершения преступления.
«Это не просто нужно, а является жизненной необходимостью! Любое преступное посягательство должно пресекаться любыми методами, независимо от того, где оно происходит. Если на гражданина напали некие правонарушители, он имеет полное право обороняться всеми методами и средствами. У нас считается, непонятно почему, что гражданин должен идти на заклание. Может, у нас долгое время была власть, которая считала, что человека должна была защитить милиция. Но сейчас МВД чисто физически защитить не может, не хватает сотрудников! Куча проверяющих и руководящих, а постовых уже нет, на улице сотрудников уже нет, если вы крикнете «караул». Вопрос еще в том, чем граждане будут обороняться? Оружие должно храниться в отдельном сейфе, отдельно от патронов! Я не думаю, что правонарушители будут стоять и ждать, пока вы достанете оружие, чтобы защитить свою жизнь и достоинство»
При этом существующие законы об оружии не позволяют россиянам защищать свои дома от нападения преступников, напомнил Суслов. В частности, непонятно, как именно граждане могут защищаться.
«Когда в жилище будет проникать группа специального назначения, вряд ли кто-нибудь сможет ей помешать. Для этого существуют спецсредства, и прочее. Были случаи в моей практике, когда опера ошибались адресом: в одном адресе был преступник, а они входили в другой. И тоже обходилось, слава Богу, без эксцессов. Вопрос в другом – наши депутаты всё принимают какую-то лабуду. Есть ФЗ «О полиции», в статье 23 четко, по пунктам разложено, в каких случаях сотрудник полиции имеет право применять оружие: для отражения нападения, сопряженного с насилием, опасным для жизни и здоровья. В законе об оружии, который должен регламентировать применение оружия гражданами, этого нет. Если бы было написано, что гражданин имеет право применить огнестрельное оружие в случаях нападения, угрожающего жизни, а в случае нападения, не угрожающего жизни, применить газовый баллончик – это было бы понятно», - отметил собеседник «Радиоточки НСН».
Суслов также подверг критике понятие «превышение пределов самообороны», отметив, что в случае незаконного человек нарушает закон самим фактом проникновения в чужое жилье.
«Далее, «превышение пределов самообороны при проникновении в дома, которые находятся в собственности граждан»: что принимать под превышением самообороны? Зашел сосед, ты ему дал по башке топором, это защита от нападения? Я не говорю, что наши граждане начнут заманивать соседей, чтобы их убивать, это бред наших депутатов и нашей так называемой элиты. Но как человек может превысить пределы самообороны, когда к нему в дом ворвались преступники? Тут уж проникли на территорию – всё, никаких пределов нет! Вы уже насильственно проникли! Не надо сравнивать это с действиями сотрудников правоохранительных граждан, это совсем другое дело», - возмутился Суслов.
Ранее неизвестные попытались взорвать банкомат в отделении одного из банков в подмосковной Ивантеевке. Об этом сообщили в ГУ МВД по Московской области.
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