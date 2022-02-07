«Силовиков не касается»: В Госдуме оправдали самооборону при проникновении в жилье
Депутат Ярослав Нилов считает, что россиянам давно пора было разрешить применять самооборону в случае нападения на их жилье.
Депутат Госдумы Ярослав Нилов, автор законопроекта о применение самообороны в случае нападения на жилье в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что проблем с правоохранителями, которым разрешено проникновение в жилое помещение, из-за этой инициативы не возникнет.
«Превышением пределов необходимой самообороны не являются действия обороняющегося лица, направленные на защиту от посягательств, связанных с насилием, опасных для его жизни или проживающих с ним лиц, а также для его имущества. То есть формула, которой мы давно занимаемся: «Мой дом – моя крепость» - никак не связана с проникновением в жилье силовых структур, которые, в соответствии с законом, реализуют свои полномочия. Мы говорим про злоумышленников. Здесь речь идет о пределах допустимой самообороны. Если есть факт посягательства на гражданина и его жилье, то можно использовать любые средства защиты», - заключил Нилов.
В декабре 2021 года Владимир Путин подписал закон, расширяющий полномочия полиции при обыске жилья и вскрытии автомобилей. Теперь сотрудники полиции могут проникать в жилье и земельные участки для обыска и для задержания, оцеплять строения и жилые помещения лиц, которые подозреваются в совершении преступления.
В понедельник, 7 февраля стало известно, что в Госдуме подготовили законопроект, предоставляющий россиянам право всеми способами защищать себя и своих близких от любого незаконного проникновения в их жилье и приступных действий злоумышленников в нем. Закон необходимо было принять уже давно, считает Нилов.
«Мы раньше предлагали такую инициативу, но, к сожалению, она была отклонена. У нас правоприменительная практика демонстрирует существующую проблему, когда лица, защищающие себя и свое имущество, сами оказываются на скамье подсудимых. Это недопустимо», - подчеркнул он.
Ранее глава профсоюза полиции по СВАО Москвы Игорь Суслов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что у рядовых граждан должно быть право на самооборону.
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