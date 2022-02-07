«Силовиков не касается»: В Госдуме оправдали самооборону при проникновении в жилье

В понедельник, 7 февраля стало известно, что в Госдуме подготовили законопроект, предоставляющий россиянам право всеми способами защищать себя и своих близких от любого незаконного проникновения в их жилье и приступных действий злоумышленников в нем. Закон необходимо было принять уже давно, считает Нилов.

«Мы раньше предлагали такую инициативу, но, к сожалению, она была отклонена. У нас правоприменительная практика демонстрирует существующую проблему, когда лица, защищающие себя и свое имущество, сами оказываются на скамье подсудимых. Это недопустимо», - подчеркнул он.

Ранее глава профсоюза полиции по СВАО Москвы Игорь Суслов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что у рядовых граждан должно быть право на самооборону.