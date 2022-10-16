Володин призвал завершить частичную мобилизацию за две недели в соответствии с указами президента
Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал завершить частичную мобилизацию «в соответствии с федеральными законами, указами президента РФ, нормативными актами».
«Нам необходимо сделать всё, чтобы частичная мобилизация решила поставленные задачи и достигла своих целей», — написал Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.
Он также напомнил, что по поручению президента РФ Владимира Путина контрольно-надзорные органе, а также депутаты окажут помощь, если произошли нарушения при частичной мобилизации.
Спикер Госдумы предложил сообщать о подобных фактах в комментариях и пообещал, что приемная Госдумы будет в приоритетном порядке рассматривать сообщения о проблемах с частичной мобилизацией.
Ранее президент России Владимир Путин в преддверии выходных успокоил россиян, сообщив, что частичная мобилизация в стране завершится в течение двух недель. Заявления Путина прозвучали из Астаны на фоне сообщений СМИ об «облавах» на резервистов. Он также сообщил, что не видит необходимости нового призыва в «обозримом будущем», пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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