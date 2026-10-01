Россиянам объяснили рост тарифов в 2027 году выше инфляции
Коммунальные услуги согласно прогнозу социально-экономического развития России, на базе которого составлен проект нового федерального бюджета, подорожают больше заложенной инфляции. Из документа следует, что тарифы вырастут в 2027 году на 11 %, в 2028 – на 8,6 %, в 2029 – на 7,6 %.
Директор направления «Городское хозяйство» Фонда «Институт экономики города» Ирина Генцлер объяснила «ФедералПресс», почему прогнозный рост выше инфляции.
По словам эксперта, это вызвано длительной историей повышения тарифов. В самом начале процесса цель состояла в том, чтобы подтянуть их до экономически обоснованного уровня, а далее – чтобы они увеличивались, согласуясь с общим прогнозом по росту цен. Однако это не удалось осуществить на практике, поскольку параллельно стояла задача защитить граждан от роста тарифов.
Таким образом, за последнее десятилетие довольно значительно выросла динамика разрыва между тарифами и инфляцией. Исходя из сопоставимых цен десятилетней давности, выходит, что коммунальные предприятия не дополучали значительную часть выручки за поставленные ресурсы. Именно из-за этого рост тарифов в данный момент должен опережать инфляцию, пояснила Генцлер.
Одновременно федеральные власти устанавливают предельные индексы на уровне региона, а уже он решает вопрос относительно муниципальных образований. При этом отклонение от предельного индекса может колебаться как в сторону увеличения, так и уменьшения.
Ранее председатель Союза жилищных организаций Москвы Константин Крохин в пресс-центре НСН рассказал, как нужно менять систему ЖКХ в России и почему у государства никогда не будет денег на модернизацию коммунальных сетей.
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