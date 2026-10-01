Россиянам объяснили рост тарифов в 2027 году выше инфляции

Коммунальные услуги согласно прогнозу социально-экономического развития России, на базе которого составлен проект нового федерального бюджета, подорожают больше заложенной инфляции. Из документа следует, что тарифы вырастут в 2027 году на 11 %, в 2028 – на 8,6 %, в 2029 – на 7,6 %.

Директор направления «Городское хозяйство» Фонда «Институт экономики города» Ирина Генцлер объяснила «ФедералПресс», почему прогнозный рост выше инфляции.

По словам эксперта, это вызвано длительной историей повышения тарифов. В самом начале процесса цель состояла в том, чтобы подтянуть их до экономически обоснованного уровня, а далее – чтобы они увеличивались, согласуясь с общим прогнозом по росту цен. Однако это не удалось осуществить на практике, поскольку параллельно стояла задача защитить граждан от роста тарифов.