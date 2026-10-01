Проблемы на лицо: Как изменение климата влияет на кожу человека
Ольга Божок заявила НСН, что сегодня у пациентов стало больше аллергических реакций и экзем.
Изменение климата негативно влияет на кожу, так как меняется УФ-индекс и характер питания, а организму приходится подстраиваться под новые реалии, заявила НСН врач-дерматолог Ольга Божок.
Изменение климата уже отражается на состоянии кожи в разных регионах мира: более 40% стран сообщили об изменениях распространенности или тяжести кожных заболеваний, связанных с климатическими факторами, пишут «Известия». Божок частично подтвердила эту информацию.
«Климат влияет, так как меняет УФ-индекс и характер питания. У нас меньше натуральной еды, больше еды с искусственными компонентами. Пластик на кожу тоже влияет, а он у нас повсюду. Я не думаю, что корректно связывать изменения только с климатом. Мы сегодня намного больше пользуемся различными косметическими средствами, сыворотками, мы намного больше используем средства для очистки, разные спреи, салфетки и так далее. Конечно, у нас очень много появилось химии, наши мамы или бабушки мыли только мылом и водой, сейчас это далеко не так. Некоторые заболевания мы лечим только симптоматически, не до конца изучены причины их появления», - отметила она.
По ее словам, стало больше пациентов с аллергией и экземой, но в целом жители холодных регионов подстроились к климату.
«Стало больше аллергических реакций, экзем, раньше такого не было. Аллергиков стало больше в разы в принципе, очень высокая чувствительность ко всему. Конечно, комплексно влияет экологическая среда, климат. Уровень адаптации зависит от уровня иммунитета и состояния нервной системы. Это все очень связано и очень индивидуально. Если говорим про северные регионы, мороз и ветер влияет при различных заболеваниях, которые изначально есть у человека, например, холодовая крапивница. Но люди с этим рождаются. В целом холод сушит кожу любого человека, но народ к этому адаптировался. Люди, которые постоянно живут в холоде, не имеют каких-то специфических проблем, у них особое питание, лучше выраженный защитный барьер кожи», - рассказала она.
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