Канье Уэсту предложили направить аванс за отмененные концерты в РФ на нужды СВО

Рэпер Канье Уэст мог бы направить средства, которые он получил в качестве предоплаты за отмененные выступления в Санкт-Петербурге на нужды спецоперации на Украине. Такую идею выдвинул в комментарии NEWS.ru предприниматель и волонтер СВО из Иркутска Евгений Бакуров.

Он считает, что таким поступком артист сумеет обелить свою репутацию перед российской публикой. По словам Бакурова, предоплата, которую получил Уэст, составляет около 1,5 млрд рублей. Официально рэпер не обязан их возвращать, поскольку концерты отменены не по его вине. Однако автор идеи считает «справедливым», если американец направит деньги на СВО.