Росгвардия усиливает защиту военкоматов из-за нападений

«В ряде городов, в т.ч. в Москве, около зданий военкоматов дислоцированы группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии. Кроме того, по всей стране — они включены в маршруты патрулирования экипажей ОВО», - рассказал председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.

Он напомнил, что нападавших уже задерживали «с поличным», когда нарушители пытались «бросить бутылку с зажигательной смесью».

Ранее президент России Владимир Путин в преддверии выходных успокоил россиян, сообщив, что частичная мобилизация в стране завершится в течение двух недель, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

