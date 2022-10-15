Росгвардия усиливает защиту военкоматов из-за нападений
Росгвардия принимает меры по защите военкоматов из-за участившихся нападений. Об этом заявил депутат Государственной думы РФ в своем Telegram-канале.
«В ряде городов, в т.ч. в Москве, около зданий военкоматов дислоцированы группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии. Кроме того, по всей стране — они включены в маршруты патрулирования экипажей ОВО», - рассказал председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.
Он напомнил, что нападавших уже задерживали «с поличным», когда нарушители пытались «бросить бутылку с зажигательной смесью».
Ранее президент России Владимир Путин в преддверии выходных успокоил россиян, сообщив, что частичная мобилизация в стране завершится в течение двух недель, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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