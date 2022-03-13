Володин призвал бизнес не наживаться на людях во время санкций

«Бизнесу ни в коем случае нельзя наживаться на людях, необходимо пересмотреть подходы, самим инициировать решения, которые снимут проблемы, пусть и ценой личной прибыли… Тот, кто раньше думал о прибыли, в нынешней ситуации должен думать о людях и нашей стране. О сохранении рабочих мест, о расширении производства, учитывая бегство с российского рынка иностранных компаний», - призвал политик.

Володин отметил, что из регионов поступает информация о снижении цен на дизельное топливо, удобрения и сделал вывод, что россияне будут обеспечены «необходимыми продуктами питания не только в этом году, но и на будущее». Продовольственная безопасность обеспечена, никого не оставят один на один с проблемами, как было в 90-х.

Ранее координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов заявил НСН, что из-за санкций возможен дефицит некоторых автозапчастей.

«Об этом рассказали автодилеры. Дефицит может продлиться до тех пор, пока не будет изменена логистика и не будет найдена замена для запасных частей тех производителей, которые покинули российский рынок. Текущих запасов автозапчастей на складах хватит на два месяца», - отметил автоэксперт.

