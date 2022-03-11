«На два месяца хватит»: Шкуматов о дефиците автозапчастей

Петр Шкуматов: «Из-за санкций возможен дефицит некоторых автозапчастей. Об этом рассказали автодилеры. Дефицит может продлиться до тех пор, пока не будет изменена логистика и не будет найдена замена для запасных частей тех производителей, которые покинули российский рынок. Текущих запасов автозапчастей на складах хватит на два месяца», - отметил автоэксперт.

