«На два месяца хватит»: Шкуматов о дефиците автозапчастей

Координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящей недели

1

В ЛДПР предложили смягчить ответственность за оставление места ДТП

Группа депутатов от фракции ЛДПР в Госдуме внесла в палату парламента законопроект, которым предлагается разграничить понятия "скрытие" и "оставление" места ДТП.

Петр Шкуматов: «В Общероссийском народном фронте предложили смягчить ответственность за оставление места ДТП. Если сейчас автомобилист случайно и незначительно притёр соседа по парковке и уехал, не заметив царапины, такого водителя безальтернативно лишат прав на год. В ОНФ предлагают ввести альтернативную форму наказания - штраф, который будет назначаться на усмотрение суда. Ранее с аналогичной инициативой выступила фракция ЛДПР в Государственной думе», - сказал Шкуматов.

2

Дилеры предупредили россиян о возможном дефиците автозапчастей

Россия может столкнуться с нехваткой запчастей и "расходных материалов" для автомобилей. 

Петр Шкуматов: «Из-за санкций возможен дефицит некоторых автозапчастей. Об этом рассказали автодилеры. Дефицит может продлиться до тех пор, пока не будет изменена логистика и не будет найдена замена для запасных частей тех производителей, которые покинули российский рынок. Текущих запасов автозапчастей на складах хватит на два месяца», - отметил автоэксперт. 

3

Toyota заявила, что не собирается уходить из России

Японский автопроизводитель Toyota не планирует уходить с российского рынка, а производство на заводе в Санкт-Петербурге временно приостановлено из-за нехватки комплектующих

Петр Шкуматов: «Тем временем японский автопроизводитель Тойота уточнил, что остановка производства на заводе в Санкт-Петербурге произошла из-за нехватки комплектующих, а не из-за того, что компания покидает российский рынок. По той же причине, из-за нехватки некоторых запчастей, компания КамАЗ планирует в марте перейти на производство грузовиков исключительно из российских компонентов и узлов», - рассказал он.

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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.

ФОТО: РИА Новости / Александр Натрускин
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