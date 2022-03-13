Боррель назвал цель санкций против России

Представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель считает, что ограничительные меры не смогут «остановить войну в одночасье», но ослабят российскую экономику. Об этом сообщает газета El Periodico.

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По его словам, санкции «дорого обойдутся России».

«То, что происходит в российской политической системе, это дело россиян. Мы не вводим санкции против России, чтобы сменить ее политический режим», — цитирует Борреля Газета.ru.

Ранее Боррель отметил, что Евросоюз уже ввел все рестрикции в отношении России, которые мог.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Санкции Против РоссииСанкции ЕСЕвросоюз
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